Executivo de futebol do São Paulo garante permanência para próxima temporada

Rui Costa diz que fica até o fim do mandato do presidente Julio Casares. Diretoria tem o desejo de renovar com o dirigente

O contrato tem validade até o fim do ano que vem, mas o trabalho de Rui Costa chegou a ser contestado, principalmente pelas atuações do São Paulo na temporada. Por outro lado, a diretoria vê o trabalho como bem feito.

Executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa permanecerá no cargo na próxima temporada. O dirigente confirmou as negociações para seguir na pasta em 2026.

Afinal, a cúpula tricolor planeja até uma renovação de contrato com Rui Costa, de acordo com o “ge”. No início desta semana, ele confirmou estar conversando sobre o assunto.

“Estou feliz no São Paulo, tenho contrato até 2026, fui procurado pelos diretores para repensar esse contrato, sei que eles confiam no meu trabalho e eu confio neles”, afirmou executivo, em entrevista ao Podcast do jornalista Chico Garcia e do ex-jogador Denílson.

Rui Costa chegou ao São Paulo em 2021, quando o presidente Julio Casares assumiu a presidência do Tricolor. O primeiro vínculo tinha validade até 2023, mas foi renovado até o fim de 2026, ano que se encerra o mandato do atual mandatário.