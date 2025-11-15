Escândalo em Portugal: técnico é acusado de abuso psicológico por jogadores

Rui Sacramento, campeão europeu pelo Porto em 2004, foi denunciado ao Sindicato dos Jogadores; clube promete analisar o caso / Crédito: Jogada 10

O técnico Rui Sacramento, que integrou o elenco campeão europeu do Porto em 2004, tornou-se alvo de denúncias de abuso psicológico feitas por jogadores do Marinhense, que disputa a Quarta Divisão de Portugal. De acordo com informações da imprensa portuguesa, diversos atletas procuraram o Sindicato dos Jogadores para relatar comportamentos considerados abusivos. O sindicato confirmou o recebimento das queixas e afirmou que já as repassou oficialmente ao clube. A partir de agora, a diretoria precisa avaliar os relatos e decidir quais medidas adotará, abrindo caminho para uma possível investigação interna.