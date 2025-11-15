Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escândalo em Portugal: técnico é acusado de abuso psicológico por jogadores

Rui Sacramento, campeão europeu pelo Porto em 2004, foi denunciado ao Sindicato dos Jogadores; clube promete analisar o caso
O técnico Rui Sacramento, que integrou o elenco campeão europeu do Porto em 2004, tornou-se alvo de denúncias de abuso psicológico feitas por jogadores do Marinhense, que disputa a Quarta Divisão de Portugal. De acordo com informações da imprensa portuguesa, diversos atletas procuraram o Sindicato dos Jogadores para relatar comportamentos considerados abusivos.

O sindicato confirmou o recebimento das queixas e afirmou que já as repassou oficialmente ao clube. A partir de agora, a diretoria precisa avaliar os relatos e decidir quais medidas adotará, abrindo caminho para uma possível investigação interna.

As denúncias surgem em meio a uma temporada cheia de turbulências. O clube inscreveu mais atletas do que o habitual, justificando o movimento pela intenção de montar uma equipe B — projeto que não saiu do papel. Como resultado, alguns jogadores foram desligados ao longo dos últimos meses, aumentando o clima de instabilidade.

O Marinhense ocupa o 11º lugar entre 14 times no grupo C do Campeonato de Portugal, se prepara para um dos compromissos mais desafiadores da temporada: a partida contra o Sporting, no próximo sábado (22), no Estádio José Alvalade, válida pela quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Futebol Internacional

