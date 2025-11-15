Desfalque novamente, De la Cruz só atuou 29,8% da temporada pelo Flamengo

Meia uruguaio convive com problemas físicos e fica fora após emplacar três jogos consecutivos; números preocupam / Crédito: Jogada 10

Vivendo sua segunda temporada no Flamengo, o meia Nicolás De la Cruz não superará, em 2025, a quantidade de jogos que realizou em 2024, ano de sua chegada à Gávea. Afinal, com 29 partidas, o máximo que poderá alcançar será 38, número inferior aos 41 de sua temporada inicial. Assim, o custo-benefício da manutenção do uruguaio no elenco para 2026 começa a virar assunto. O jogador, fora da partida deste sábado (15/11) contra o Sport por dores no joelho após emplacar três atuações consecutivas, sofre com problemas físicos, o que o tirou de campo em boa parte do ano.

LEIA MAIS: Danilo, do Flamengo, confirma aposentadoria; saiba quando Não à toa, atuou em apenas 17 das 32 partidas do Flamengo no Brasileirão – pouco mais que a metade. No entanto, apenas 12 delas foram como titular. Na Libertadores, apareceu em menos de 50% dos compromissos rubro-negros: apenas cinco das 12 partidas realizadas até o momento. Em todas, foi titular. Já no Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, De la Cruz só jogou nove minutos. Foi durante a derrota para o Bayern de Munique (ALE), exatamente em jogo que o Flamengo se despediu da competição, nas oitavas de final. Dessa forma, com apenas 1.825 dos 6.120 minutos possíveis do Fla na temporada (29,8%), o jogador fica pouco tempo em campo em relação aos companheiros. Foram quatro períodos afastado por lesão/doença (maio, julho e duas vezes em outubro). Isso não conta, aliás, partidas que o atleta ficou ausente por questões de gramado sintético ou poupado. Problemas físicos e polêmica no Flamengo Isso porque o jogador convive com dores no joelho direito. Em maio, aliás, o ex-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, comentou em grupo privado de WhatsApp sobre a situação física do uruguaio. A mensagem, vazada, dava conta de que Nico tem uma “lesão crônica e irreparável” no joelho. Pouco depois, Runco foi desligado do cargo.