Cruzeiro “rejeita” Balotelli e artilheiro polonês após oferecimento de ex-jogador

Rômulo Caldeira, que defendeu o Raposa expôs que trazer o famoso centroavante italiano e Krzysztof Piatek para o futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

Rômulo Caldeira, ex-jogador do Cruzeiro, Juventus, Fiorentina e seleção da Itália, assumiu a função de agente e educador financeiro. No entanto, não abandonou totalmente o futebol, pois tentou ajudar a Raposa na temporada passada. Ele confidenciou em entrevista ao jornal “O Tempo” que chegou a fazer contato com membros da diretoria do clube mineiro e ofereceu tanto o centroavante Mario Balotelli como o seu companheiro de posição Krzysztof Piatek. Apesar disso, houve a rejeição com a justificativa pela presença de kaio Jorge no elenco. “Tinham dois nomes. Um era de peso, o Balotelli, mas acho que não se encaixava muito porque ele estava um pouquinho parado, apesar de que ele tava indo muito bem na Turquia. Mas era o Balotelli esse primeiro. O que eu queria realmente trazer, que eu conversei de verdade com o diretor do Cruzeiro foi o Piatek”, detalhou Rômulo.

Cruzeiro aposta e centravante deslancha De acordo com o ex-atleta, a direção do Cruzeiro não iniciou tratativas com nenhum dos estrangeiros, pois priorizou a adaptação de Kaio Jorge. Até porque na oportunidade, o camisa 19 ainda buscava alcançar a melhor forma física e técnica. Posteriormente, o atacante deslanchou pela equipe celeste. “O Kaio Jorge, lá no início, não começou muito bem. Eu até falei com um dirigente do Cruzeiro na época, porque tinha possibilidade de trazer um jogador de peso, mas peso altíssimo mesmo, que é um grande amigo meu. Conversei com esse dirigente na época e eu gostei muito da resposta dele”, explicou Rômulo. “Foi o seguinte: ‘Rômulo, se a gente trouxer um atacante agora, o Kaio Jorge acabou de chegar. Vai ser como se a gente não tivesse dando um voto de confiança para ele. Vamos dar um tempo’. Queria trazer ele porque apareceu essa oportunidade. Ele manifestou o desejo de voltar pro Brasil, e lógico que o primeiro clube que eu falei foi o Cruzeiro”, acrescentou o ex-atleta.