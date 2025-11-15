Crias da base podem ajudar Palmeiras em meio aos desfalques no clássico

Três jogadores formados nas categorias de base alviverdes vivem a expectativa de terem mais espaço no clássico contra o alvinegro. Erick Belé, Riquelme Fillipi e Larson devem estar presentes entre os atletas disponíveis para Abel Ferreira no clássico.

O Palmeiras encarar o Santos na noite deste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, com um elenco repleto de desfalques. Abel Ferreira deve ter pelo menos onze baixas por jogadores que estão servindo suas seleções ou por suspensão. Com isso, os crias da base pedem passagem e podem ganhar oportunidades na Baixada Santista.

Os dois primeiros já são mais conhecidos do torcedor palmeirense. Com longa passagem na base do clube, o meia-atacante Belé é um dos grandes nomes da base do Palmeiras. O jogador marcou 19 gols em 38 jogos pelo time sub-20 e foi convocado para disputar a Copa do Mundo da categoria. Erick Belé fez sua estreia no jogo contra o Juventude, no Allianz Parque, no qual atuou por 15 minutos.

Por outro lado, Riquelme Fillipi tem uma característica mais dribladora e chama a atenção do mercado europeu. Nesta temporada, o atacante marcou 23 gols em 42 partidas e renovou seu contrato com o clube até 2029. Sua estreia no time principal aconteceu contra o Grêmio, em julho, quando atuou por oito minutos.

A novidade no Palmeiras

Já Larson é uma novidade. O volante chegou ao Palmeiras no começo do ano, vindo de empréstimo do Goiás. O jogador disputou 32 partidas e acabou sendo chamado por Abel Ferreira para participar dos treinos do time principal. O treinador gostou do que viu e pediu sua compra definitiva. Por conta das ausências de Lucas Evangelista e Andreas Pereira, Larson é cotado para ter sua primeira oportunidade no clássico.