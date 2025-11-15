Coritiba fica no empate com o Athletic, mas crava o acesso à Série A

Time paranaense não sai do 0 a 0 com a equipe mineira no Couto Pereira e confirma matematicamente sua vaga na elite do futebol brasileiro

Com o ponto somado em seus domínios, o Coxa chega a 65 pontos na tabela e mantém a liderança isolada do campeonato. Assim, a vantagem sobre o rival Athletico-PR, vice-líder com 59, passa para seis pontos.

O Coritiba está de volta à elite do futebol nacional. Neste sábado (15), a equipe paranaense precisou apenas de um empate diante do Athletic para cravar matematicamente o acesso à Série A. No fim, o 0 a 0 válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Brasileiro teve sabor especial para os donos da casa. A torcida, que lotou o Couto Pereira, celebrou o retorno à Primeira Divisão.

Em caso de tropeço do Furacão contra a Ferroviária no domingo (16), às 16h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Coritiba também garante o título da Segunda Divisão com uma rodada de antecedência.

O jogo

O Athletic-MG criou a primeira grande chance aos 32 minutos, quando Francisco Geraldes cruzou para Welinton Torrão, que desperdiçou a finalização. O Coritiba respondeu pouco depois: Carlos De Pena levantou na área, e Dellatorre acertou a trave em cabeceio perigoso.

Logo após o intervalo, Iury Castilho apareceu bem de cabeça, mas mandou para fora. Dellatorre voltou a ter oportunidade clara dentro da pequena área, porém não conseguiu acertar o alvo. Nos acréscimos, o jovem Lucas Ronier teve a melhor chance da partida. Livre na área, bateu firme, mas parou no goleiro Adriel, que garantiu o empate para os mineiros.

