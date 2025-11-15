Corinthians treina durante Data Fifa e tem desfalque importante

Titular do esquema de Dorival Júnior, volante não treinou por conta de tendinite no joelho, mas deve enfrentar o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue sua preparação para o confronto contra o São Paulo na próxima quinta-feira (20). O técnico Dorival Júnior dividiu o time em dois, realizando atividades setorizadas para os sistemas ofensivo e defensivo. No entanto, o treinador teve a baixa do volante Maycon, com uma tendinite no joelho. O treino iniciou com uma série de orientações em vídeo para os atletas. Em seguida, já no campo, os laterais, meias e atacantes formaram o grupo do sistema ofensivo e treinaram os comportamentos exigidos pelo técnico Dorival Júnior.

LEIA MAIS: Corinthians atende a pedido do Chelsea e Denner fará recuperação na Inglaterra Dessa maneira, os zagueiros formaram o conhecido sistema defensivo e simularam situações reais de jogo. Neste tipo de atividade, a defesa costuma trabalhar a movimentação em sincronia e a saída de bola trabalhada. Titular, Maycon não treinou com os companheiros por conta de tendinite no joelho direito, de acordo com o portal “Meu Timão”. O jogador já havia ficado fora de outras atividades, mas, a princípio, não preocupa. O Corinthians também não tem Hugo Souza e Raniele, ambos entregues ao departamento médico. Outros desfalques foram o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay, que estão com suas respectivas seleções.