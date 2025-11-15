Confronto entre torcida e polícia deixa 70 feridos durante Angola x Argentina

Confusão começou após bloqueio de entrada no Estádio 11 de Novembro; torcedores acusam federação de má gestão na venda de ingressos

Dentro do estádio, o clima era festivo, marcado por música e celebrações. Contudo, do lado de fora, a situação rapidamente mudou. A confusão começou quando policiais impediram a entrada de torcedores que estavam sem ingressos ou portavam itens proibidos, como chinelos, pastas e bonés. Além disso, muitos alegaram ter sido barrados mesmo tentando acessar o local de forma regular.

A polícia de Angola entrou em confronto com centenas de torcedores nesta sexta-feira (14) do lado de fora do Estádio 11 de Novembro, em Luanda. O tumulto ocorreu antes e durante o amistoso entre Angola e Argentina, realizado como parte das comemorações pelos 50 anos de independência do país africano.

A decisão das autoridades, no entanto, revoltou a multidão, que passou a pressionar os portões. A tensão obrigou a polícia a fechar diversas entradas do estádio, intensificando o caos.

De acordo com o Instituto de Emergências Médicas de Angola, 70 pessoas ficaram feridas. Entre elas, 23 sofreram traumas após serem pisoteadas na tentativa de entrada forçada. As outras 47 receberam atendimento por sintomas como dores de cabeça e pressão alta.

Críticas à Federação Angolana

A frustração, inclusive, também se refletiu nas críticas à Federação Angolana de Futebol (FAF). Muitos torcedores acusaram a entidade de máfia na venda de ingressos e reclamaram dos altos custos da partida comemorativa. A FAF havia colocado à venda 48 mil entradas, mas encerrou as vendas no terceiro dia, deixando uma grande quantidade de torcedores sem acesso ao evento.

Com o saldo negativo e a repercussão crescente, o episódio deve abrir debate sobre a organização e a segurança em eventos esportivos no país.