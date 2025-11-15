Com dois a mais, Flamengo goleia, rebaixa o Sport e pressiona o Palmeiras na luta pelo título

Rubro-Negro sai atrás no placar, mas domina a partida após as duas expulsões do Leão e constrói uma goleada por 5 a 1 pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Em um confronto de duas expulsões no primeiro tempo, o Flamengo reagiu e venceu o Sport, de virada, por 5 a 1, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Pablo abriu o placar, enquanto Luiz Araújo deixou tudo igual. Matheus Alexandre e Ramon Menezes receberam dois amarelos cada e complicaram de vez a vida do time pernambucano, que está matematicamente rebaixado. Na etapa final, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles completaram a goleada rubro-negra. Com o resultado, a equipe carioca lidera a competição com 71 pontos, mas tem um jogo a mais que o Palmeiras, que entrará em campo, neste sábado (15), diante do Santos. Já o Sport segue estacionado na lanterna com 17 pontos e jogará a segunda divisão em 2026.

O próximo compromisso do Leão da Ilha ocorre no dia 18 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos. No dia seguinte (19), o Rubro-Negro mede forças com o arquirrival Fluminense, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Leão ruge na Arena Logo no primeiro minuto do confronto, Samuel Lino aproveitou a jogada em profundidade e encontrou Wallace Yan com liberdade para finalizar, porém o jogador não foi feliz e mandou para fora. Os donos da casa também levaram perigo, quando Léo Pereira foi à linha de fundo e bateu cruzado. A bola cruzou toda a área do Flamengo, quando Ayrton Lucas conseguiu salvar na finalização de Matheusinho. Mais uma vez com liberdade, Léo Pereira marcou sob pressão e roubou a bola de João Victor. Assim, Luan Cândido deu uma assistência para Pablo, que foi bloqueado no primeiro momento, mas aproveitou a segunda bola para estufar a rede.

Duas expulsões e igualdade no placar Após cruzamento na área, Bruno Henrique testou em direção ao gol, mas parou em Gabriel Vasconcelos, enquanto Samuel Lino também tentou por cima em outra jogada, entretanto mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, Matheus Alexandre fez falta em Ayrton Lucas e foi expulso por causa do segundo amarelo, para desespero da torcida. Na sequência, Luiz Araújo girou para cima de Rivera, chutou colocado e deixou tudo igual no placar. Assim, na reta final, Ramon Menezes recebeu o segundo amarelo por falta em Wallace Yan e deixou o Sport com dois a menos antes da ida ao vestiário. Pressão e goleada no horizonte Na volta do intervalo, o Flamengo foi em busca da virada, e o jogo se transformou em ataque contra defesa. No entanto, Gabriel Vasconcelos fez uma grande defesa, após bonita finalização de Ayrton Lucas. O gol da virada surgiu dos pés de dois jogadores que saíram do banco de reservas. Afinal, Cebolinha acertou a trave e , no rebote, Juninho ampliou o marcador.