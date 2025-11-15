Chapecoense vacila frente ao já rebaixado Volta Redonda e pode deixar o G4 na penúltima rodada

Com o 1 a 1 no Rio de Janeiro, Verdão do Oeste terá de secar quatro concorrentes diretos que jogam no domingo (16), pela 37ª rodada da Série B

O resultado no Sul do Rio de Janeiro mantém o time catarinense com 59 pontos, porém deixa em aberto sua permanência no G4. Isso porque quatro concorrentes têm chances reais de ultrapassá-lo nesta 37ª e penúltima rodada.

A Chapecoense não conseguiu confirmar o favoritismo diante do já rebaixado Volta Redonda e ficou apenas no empate por 1 a 1 no Estádio Raulino Oliveira, neste sábado (15), diante de pouco menos de 800 torcedores, pela Série B do Brasileiro.

O jogo que complicou além da conta

A Chape entrou em campo sob grande pressão de somar três pontos a qualquer custo. Entretanto, fez uma etapa inicial sem brilho, praticamente sem criar chances reais contra um adversário sem maiores pretensões. Logo no início da segunda etapa, Ygor Catatau acertou um chute espetacular de longa distância para colocar o Voltaço em vantagem e, assim, aumentar ainda mais a tensão dos catarinenses. O time do Sul Fluminense quase tirou proveito. Só não ampliou com João Pedro porque o goleiro Rafael Santos trabalhou bem.

Do outro lado, Gabriel Inocêncio tentou responder, mas parou em Avelino. Quando a derrota parecia inevitável, contudo, Ítalo fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Perotti, que se atirou na bola e garantiu o empate já nos acréscimos. O gol evitou um vexame maior, mas não apagou a sensação de frustração: diante de um rival já rebaixado, a Chapecoense deixou escapar a chance de se consolidar no grupo de acesso.

