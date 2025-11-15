Casemiro cita importância da bola parada e exalta atuação da Seleção: “Primeiro tempo perfeito”Volante tem grande atuação diante de Senegal e ressalta que o Brasil tem evoluído ao longo das partidas: "O importante é lá na Copa"
Um dos destaques do triunfo da Seleção Brasileira sobre Senegal por 2 a 0, em Londres, Casemiro contribuiu diretamente nos dois gols. Afinal, o meio-campista participou da jogada no primeiro tempo, que culminou no gol de Estêvão, e estufou a rede, com uma finalização precisa.
No primeiro tempo, o Brasil teve oito finalizações no Emirates, com 100% de acerto no alvo. Nesse sentido, o jogador acredita que o Brasil teve os primeiros quarenta e cinco minutos perfeitos e celebrou a evolução.
“Foi um primeiro tempo muito bom, quase perfeito. Primeiro tempo perfeito. No segundo tempo já controlamos mais o jogo, queríamos sair no contra-ataque. Importante ganhar. A gente sabe que confiança não se conquista de um dia para o outro. A evolução está acontecendo, mas sabemos que o importante é lá na Copa do Mundo. É manter o foco para chegar bem na Copa”, disse o volante.
“A gente vem trabalhando bastante essa bola parada (de onde surgiu a jogada de seu gol). O Ancelotti é até um pouco chato sobre isso, nos passa bastante números. Bola parada pode resolver jogos. É uma coisa que temos treinado e que bom que deu certo hoje”, completou.
Por fim, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), contra a Tunísia. Assim, o último amistoso dos comandados de Ancelotti em 2025 será no estádio Decathlon, em Lille, na França.
