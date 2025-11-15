Casemiro cita importância da bola parada e exalta atuação da Seleção: “Primeiro tempo perfeito”

Volante tem grande atuação diante de Senegal e ressalta que o Brasil tem evoluído ao longo das partidas: "O importante é lá na Copa"

Um dos destaques do triunfo da Seleção Brasileira sobre Senegal por 2 a 0, em Londres, Casemiro contribuiu diretamente nos dois gols. Afinal, o meio-campista participou da jogada no primeiro tempo, que culminou no gol de Estêvão, e estufou a rede, com uma finalização precisa.

No primeiro tempo, o Brasil teve oito finalizações no Emirates, com 100% de acerto no alvo. Nesse sentido, o jogador acredita que o Brasil teve os primeiros quarenta e cinco minutos perfeitos e celebrou a evolução.