Campeão mundial revela luta contra depressão: “Não saía de casa”

Campeão mundial com a França em 2018, Samuel Umtiti revelou uma luta contra a depressão. O ex-zagueiro, que se aposentou do futebol apenas aos 31 anos, admitiu que sofreu problemas psicológicos por causa de uma sequência de lesões. Em entrevista à rádio francesa “RMC”, o francês contou, assim, que decidiu interromper a carreira, mesmo que cedo.

“Me afetou muito mentalmente (as lesões), talvez por causa dos episódios de depressão. Eu nem saía de casa. Aconteceram coisas que as pessoas não entenderam (…) Depois da Copa do Mundo, eu queria um tempo para entender exatamente o que estava errado e tomar as decisões certas sobre o meu tratamento. Não estava totalmente de acordo com o Barcelona”, disse o zagueiro.

Em setembro deste ano, Umtiti decidiu pendurar as chuteiras, aos 31 anos. O zagueiro sofreu com seguidas lesões nos joelhos em virtude de um problema crônico. Dessa forma, o ex-jogador teve uma média de 15 jogos por temporada, entre o título mundial de 2018, quando estava no auge, e a aposentadoria.

“Decidi procurar outras opções, consultar especialistas. A maioria me disse que eu não precisava de cirurgia (…) Segui os conselhos que me deram porque não sou médico. Li livros sobre o problema que tinha, parei de comer carne e peixe, segui uma dieta incrível que ajudou a reduzir a inflamação. Era tão grave que precisei mudar minha alimentação. Trabalhei duro. Estou em paz com tudo isso”, afirmou.

