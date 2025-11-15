Brasilx Senegal, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 11h30

Este é o primeiro dos dois amistosos da Seleção Brasileira nesta data-fifa. Duelo deste 15/11 rola em Londres

Neste sábado (15/11), é a vez do penúltimo compromisso da Seleção Brasileira no ano. A partir das 11h3- (de Brasília), afinal, o Brasil encara Senegal, em amistoso internacional que ocorrerá no Emirates Stadium, em Londres, capital da Inglaterra.

A Voz do Esporte transmitirá este amistoso a partir das 12h (de Brasília). A cobertura tem o comando e a narração de Christian Rafael, que também estará na narração.