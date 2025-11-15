Brasil vence Senegal e convence, apresentando bom futebol

Brasil vence Senegal e convence, apresentando bom futebolÓtimo primeiro tempo e consistente na defesa na etapa final, apesar de um ou outro susto, Seleção faz 2 a 0, em Londres
Com ótimo primeiro tempo e uma etapa final consistente na defesa, o Brasil venceu Senegal na tarde deste sábado, 15/11, por 2 a 0. O amistoso em Data-Fifa rolou no Emirates Stadium, em Londres, com ótimo público: 58.657. Os gols foram de Estevão e Casemiro, no primeiro tempo. Esta vitória foi a primeira da seleção sobre o rival africano, já que nos duelos anteriores ocorreu um empate e uma derrota. Ancelotti teve uma tática diferente para este jogo, prendendo os laterais e liberando os volantes ao ataque, e Casemiro, que fez a jogada do primeiro gol e marcou o segundo, foi um dos destaques deste duelo contra um rival que, assim como o Brasil, também já se garantiu na Copa do Mundo e está invicto desde 2023 (24 vitórias e 13 empates).
Assim, o Brasil segue com sua boa performance quando joga no estádio do Arsenal (8 vitórias e uma derrota, para Portugal). Este foi o primeiro amistoso do Brasil nesta Data Fifa. Na próxima terça-feira, 18/11, às 16h30 (de Brasília), a Seleção fará mais um duelo, desta vez contra a Tunísia (outra seleção que estará na Copa), em Lyon, na França.
Brasil muito bem no primeiro tempo
O Brasil fez um excelente primeiro tempo. No primeiro minuto, Vini quase marcou. Apesar de Senegal responder no minuto seguinte, em um chute de fora da área de Sarr que passou raspando o gol de Ederson, a seleção comandou as ações. O quarteto ofensivo fazia bom trabalho, com Vini Jr. e Rodrygo se revezando pela esquerda e no meio do ataque, e Matheus Cunha como referência. Estevão um pouco mais discreto. Mas a diferença era o trabalho dos volantes.
Com o quarteto defensivo bem posto na defesa e eficiente, Bruno Guimarães e Casemiro, mesmo com funções defensivas, conseguiam aparecer na área. Bruno, por exemplo, caindo pela direita, cruzou na cabeça de Cunha, que mandou na trave. E outras jogadas criativas iniciando as jogadas. E Casemiro foi matador. Aos 27, foi ao ataque e a bola acabou espirrando para o chute certeiro de Estevão, que abriu o placar. E aos 32, Casemiro recebeu uma falta cobrada por Rodrygo e colocou 2 a 0 no placar.
O Brasil seguiu para o intervalo com 2 a 0 no placar. Mas não sem um susto aos 44. Em blitz insana, Pape Gueye ficou com uma sobra e Ederson salvou com o pé. No minuto seguinte, chute de Sarr para grande defesa de Ederson num fm de etapa quente,quem Koulibaly irritado com a catimba de Vini Jr.
Como foi o segundo tempo
O segundo tempo teve o primeiro momento grande aos seis minutos e foi senegalês. Ederson foi sair com a bola e a perdeu na pequena área. Para sorte do goleiro, Ndiaye, com o gol vazio, chutou na trave. Mas é uma falha que não se pode ter. O curioso foi que Mendy errou um passe em seguida, mas Rodrygo perdeu a chance, pois Koulibaly salvou abafando o chute. Mas a verdade é que Senegal equilibrou mais, crescendo no jogo e ganhando várias vezes no meio de campo Contudo, a defesa brasileira estava bem postada e evitou maiores lances de perigo.
Na frente do placar, a reta final brasileira foi apostar em contra-ataques, quase sempre com Vini, mas com a Seleção sempre errando no último passe. No fim, o bom trabalho do primeiro tempo e a consistência defensiva na etapa final valeram. Assim, garantiram a merecida vitória sobre uma seleção que o Brasil jamais havia vencido.
BRASIL 2×0 SENEGAL
Amistoso Internacional
Data: 15/11/2025
Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
Público: 58.657
Gols: Estêvão, 27’/1ºT (1-0); Casemiro, 35’/1ºT (2-0)
BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley, 19’/2ºT) e Alex Sandro (Fabricio Bruno, 44’/2ºT) ; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique, 37’/2ºT), Matheus Cunha (João Pedro, 19’/2ºT), Vini Jr (Caio Henrique, 44’/2ºT)e Rodrygo (Paquetá, 37’/2ºT. Técnico: Carlo Ancelotti
SENEGAL: Mendy; Antoine Mendy (El Hadji, 30’/2ºT), Koulibaly, Niakhaté e Jakobs; Gana Gueye, Pape Gueye (Ciss, 30’/2ºT), Pape Sarr (Nicolas Jackson, 3’2ºT), Ndiaye (Sabaly, 36’/2ºT) e Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye, 36’/2ºT); Sadio Mané (Mbayer, 30’/2ºT). Técnico: Pape Thiaw
Árbitro: Jarred Gillett (ING)
Assistentes: Dan Cook e Neil Davies (ING)
VAR: Matthew Donohue (ING)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Antoine Mendy, Koulibaly , Gana Gueye, Papa Gueye (SEN)
Cartões vermelhos: –
