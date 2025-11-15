Botafogo e Vasco empatam na ida da final do Carioca Sub-20

Botafogo e Vasco empatam na ida da final do Carioca Sub-20Equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), às 10h (de Brasília), para definir o campeão estadual da categoria
A decisão ficou para o jogo de volta. Em um jogo muito equilibrado, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado (15), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da final do Carioca Sub-20. O Cruz-Maltino saiu na frente do placar com gol de Bruno Lopes, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo com Danillo. Na etapa final, o Glorioso teve a chance de virar, contudo, Kadir perdeu pênalti.
Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20), às 10h (de Brasília), no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis. O Cruz-Maltino é o atual bicampeão da categoria e conquistou três títulos nos últimos cinco anos. O Glorioso, por sua vez, busca encerrar um jejum de nove anos no Carioca Sub-20.
Vasco sai na frente, mas cede empate
O clássico começou animado. Atual bicampeão da categoria, o Vasco abriu o placar logo aos nove minutos. Em boa jogada pelo meio, Bruno Lopes recebeu passe entre os zagueiros, avançou com liberdade e bateu na saída do goleiro Rhyan Luca para balançar as redes pela primeira vez no Nilton Santos. Crias da Colina 1 a 0.
Jogando em casa, o Botafogo não se abalou e conseguiu equilibrar as ações. Em um jogo muito truncado e disputado pelo meio, o Glorioso encontrou o caminho pelo alto. Após cobrança de escanteio na medida, o zagueiro Danillo subiu mais alto do que todo mundo e soltou uma bomba, de cabeça, para empatar o clássico: 1 a 1.
O panorama continuou semelhante na etapa final. Em um jogo muito físico, o Botafogo ganhou uma chance de ouro para virar o placar e ficar na frente dentro de casa. Após Kauã Toledo cair na área, o árbitro marcou pênalti. Contudo, Kadir bateu forte no meio, mas não aproveitou e explodiu a bola no travessão.
Apesar da oportunidade logo nos primeiros minutos, a etapa final ficou marcada por poucas chances. O Botafogo demonstrou mais volume, mas tinha dificuldade de acertar o último passe. O Vasco, por outro lado, foi pouco incisivo. Dessa forma, sobrou transpiração e faltou inspiração, e a decisão ficou para o jogo de volta.