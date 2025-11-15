Barrera treina com bola e pode reforçar Botafogo

Barrera treina com bola e pode reforçar BotafogoJogador se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda
O Botafogo pode ganhar um reforço para a reta final da temporada. Afinal, Barrera se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a treinar com bola junto com o elenco. Portanto, o meio-campista colombiano pode ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo contra o Sport, na próxima terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Barrera, de 19 anos, está em processo final de condicionamento físico. Portanto, a participação no jogo contra o Sport dependerá da avaliação da comissão técnica. O desempenho nos próximos treinos vai definir se o jogador terá condições. Desde que chegou em junho, o colombiano recebeu apenas uma oportunidade, quando entrou nos minutos finais no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileirão.
Recentemente, Barrera se destacou na Copa do Mundo Sub-20 com a Colômbia. Porém, o jogador se machucou nas quartas de final da competição. O Botafogo sofreu outra baixa por causa da competição, afinal, o argentino Montoro também sofreu uma grave lesão na clavícula direita e precisou passar por cirurgia. O argentino segue o cronograma de trabalhos físicos à parte.
Em sexto lugar com 52 pontos, o Botafogo sonha com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2026. Portanto, a conta é simples: precisa terminar em quinto lugar ou torcer para o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil para o G7 se tornar G8 — o que classificaria o sexto colocado diretamente para a fase de grupos da competição continental.
