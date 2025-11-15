Barrera treina com bola e pode reforçar Botafogo

O Botafogo pode ganhar um reforço para a reta final da temporada. Afinal, Barrera se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a treinar com bola junto com o elenco. Portanto, o meio-campista colombiano pode ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti para o jogo contra o Sport, na próxima terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Barrera, de 19 anos, está em processo final de condicionamento físico. Portanto, a participação no jogo contra o Sport dependerá da avaliação da comissão técnica. O desempenho nos próximos treinos vai definir se o jogador terá condições. Desde que chegou em junho, o colombiano recebeu apenas uma oportunidade, quando entrou nos minutos finais no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Brasileirão.