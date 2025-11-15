Barcelona recebe proposta para fazer pré-temporada no Brasil em 2026

De acordo com o 'Sport', da Catalunha, país é uma das opções para "hospedar" o clube; detalhes do convite não foram divulgados

Embora os detalhes da proposta ainda não tenham sido revelados, a possibilidade desperta grande expectativa entre os torcedores brasileiros. A relação histórica entre o Barça e o futebol nacional é marcada por ídolos que vestiram a camisa azul-grená, como Romário, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Atualmente, o atacante Raphinha mantém viva essa conexão, sendo uma das principais peças do elenco.

O Barcelona pode desembarcar no Brasil em 2026 para uma turnê de pré-temporada. Segundo informações do jornal “Sport”, o país aparece como uma das alternativas consideradas pelo clube catalão para receber seus jogos e atividades preparatórias antes do início oficial da temporada europeia.

No entanto, o Brasil não está sozinho na disputa. Japão e Estados Unidos também apresentaram propostas para sediar a pré-temporada do clube. A diretoria avalia cuidadosamente cada opção, levando em conta não apenas o potencial de engajamento dos torcedores, mas também fatores logísticos e estratégicos.

Nesse aspecto, o Brasil enfrenta um desafio: a longa viagem e o desgaste físico que poderia impactar os jogadores. A comissão técnica do Barcelona tem como prioridade reduzir ao máximo os efeitos das deslocações, o que coloca asiáticos e norte-americanos como concorrentes fortes na corrida.

Apesar disso, o apelo emocional e a paixão dos brasileiros pelo futebol podem pesar a favor do país. Caso a escolha seja confirmada, a visita do Barcelona em 2026 representaria não apenas um espetáculo esportivo, mas também um reencontro entre o clube e uma torcida que sempre o recebeu com entusiasmo.