Azerbaijão x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados para Copa do Mundo 2026, os Bleus jogam sem compromisso, enquanto o Leão não tem mais chance da vaga

A partida entre Azerbaijão e França, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, terá a transmissão da Sportv (canal fechado).

Em fases completamente opostas, Azerbaijão e França se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Tofig Bahramov Republican Stadium, pela última e sexta rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os Bleus, já classificados para Mundial do ano que vem, estão invictos na competição. Do outro lado, os Leões Tricolores não têm mais chances de classificação, embora buscam fechar a competição com uma partida de honra.

Como chega o Azerbaijão

O Azerbaijão, portanto, chega bastante pressionado por uma vitória. A seleção, afinal, não vence há 14 jogos, entre amistosos e partidas oficiais. Sua última vitória ocorreu em junho de 2024, quando derrotou o Cazaquistão por 3 a 2 no Estádio Haladas, na Hungria. Nas Eliminatórias, ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

O técnico da seleção, aliás, deve promover algumas alterações na sua equipe, devido ao baixo desempenho contra a Islândia. Com isso, Tural Bayramov e Khayal Aliyev não devem compor o XI inicial e um dos nomes cotados para entrar entre os titulares é Rustam Akhmedzade.

Como chega a França

Do outro lado, a França chega de leve para o duelo deste domingo. Líder do grupo, com 13 pontos, os franceses estão invictos, com quatro vitórias e um empate. Além disso, com 13 gols marcados e apenas três contra. Apesar de chegar sem grande responsabilidade, a equipe de Didier Deschamps tenta manter o bom desempenho na temporada.

Para o duelo, a França, entretanto, terá desfalques de peso. Mbappé ainda apresenta um quadro de inflamação no tornozelo direito, o que exige exames adicionais. Além dele, Manu Koné, da Roma, cumprirá suspensão após receber cartão amarelo contra a Ucrânia. Por fim, o meio-campista Camavinga, do Real Madrid, que não entrou em campo na última partida, apresenta uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.