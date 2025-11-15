Avaí supera Remo em jogo caótico com seis expulsões e briga nas arquibancadas

Jogo na Ressacada, pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro, tem vitória dos catarinenses por 3 a 1 e confusões na reta final

Nos bastidores, circularam boatos de que o Avaí entraria em campo com atletas da base por “falta de objetivos”. Entretanto, a informação sofreu negativa por parte do clube em nota oficial. A tensão, portanto, se refletiu nas arquibancadas: logo no início, a Polícia Militar precisou intervir para retirar torcedores do Remo que compraram ingressos em setores destinados à torcida mandante.

A tarde deste sábado (15) na Ressacada foi além da vitória do Avaí por 3 a 1 sobre o Remo, pela 37ª rodada da Série B. Afinal, cenas lamentáveis dentro e fora de campo marcaram o encontro entre catarinenses e paraenses. O jogo, que deveria ser decisivo apenas no limite das quatro linhas, sofreu interrupção por confusões nas arquibancadas e terminou, aliás, com seis jogadores expulsos após uma briga que ganhou grandes proporções.

Conflitos nas arquibancadas

Aos 48 minutos do segundo tempo, integrantes de uma organizada do Remo arrombaram um portão e invadiram a área dos torcedores do Avaí, agredindo os locais. Mas a segurança presente no estádio conteve a briga e devolveu os invasores ao setor visitante.

Do outro lado da Ressacada, torcedores do Paysandu que estavam juntos aos da azurra também tentaram acessar o espaço visitante, provocando nova confusão e paralisando a partida. O árbitro acrescentou quatro minutos extras além dos oito iniciais.

Briga em campo, expulsões e encerramento

Quando o jogo parecia se encaminhar para o fim, uma cobrança de lateral do Remo gerou discussão entre Diego Hernández e Marquinhos Gabriel. O empurrão do jogador paraense desencadeou uma briga generalizada. Após análise do VAR, o árbitro distribuiu seis cartões vermelhos: quatro para atletas do Avaí e dois para o Remo. Com o controle dos ânimos, houve o recomeço da partida e o encerramento pouco depois, com o triunfo do Avaí.

Últimos compromissos de Avaí e Remo

O Leão da Ilha volta a campo no domingo (16), às 16h30, quando visita o Botafogo-SP no Estádio Santa cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Remo, por outro lado, ainda sonha com o acesso e recebe o Goiás, concorrente direto, no mesmo horário, na Serrinha.