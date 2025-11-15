Ancelotti, sobre Estêvão: “O Brasil, com ele, tem um futuro garantido”

Após mais um ótimo jogo da joia de 18 anos, o técnico da Seleção não poupou elogios ao atacante, que fez um dos gols no 2 a 0 sobre Senegal / Crédito: Jogada 10

Após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre Senegal, neste sábado, 15/11, no Emirates, em Londres, o técnico Ancelotti analisou uma de suas surpresas na escalação, uma formação com quatro jogadores muito ofensivos. E que deu certo, com os brasileiros abrindo 2 a 0 ainda no primeiro tempo, tendo tranquilidade para administrar o resultado na etapa final. Mas um jogador mereceu atenção especial, Estêvão. O garoto de 18 anos, que já soma quatro gols com a camisa canarinho, abriu o placar em um belo tento. “É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido”, disse, para completar:

“Trabalha muito bem. É uma pessoa que não parece a idade que tem, é maduro. Tem coisas para melhorar, obviamente, que não é pelo talento — isso ele já tem. O importante é que ele não se contente com o que é agora, porque pode ser melhor no futuro.” Veja aqui as atuações dos jogadores do Brasil contra Senegal Além de Estêvão, Ancelotti analisa o ataque Ancelotti também analisou o comportamento dos outros três jogadores da frente. “A posição de Matheus Cunha é muito importante, porque ajuda na saída de bola entre o meio e o atacante. Com ele, os três da frente podem fazer jogadas fantásticas. Vinícius pode mudar de posição com Rodrygo, porque está acostumado, e o Estêvão tem um talento incrível pela direita. Trabalha muito bem.”