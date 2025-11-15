Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti elogia jogo vistoso, mas mantém mistério sobre Seleção

Treinador disse que testes com jogadores acabaram em outubro e ele sabe o grupo que quer para a Copa do Mundo, mas ainda não vai revelar
Na coletiva após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal, o técnico Ancelotti elogiou a postura do Brasil. Afinal, além de vencer, o time fez um jogo vistoso. Isso, certamente, animou a torcida, que queria ver a seleção com seu tradicional jogo bonito e vencendo.

“Foi um jogo muito bonito. Com sacrifício e concentração em nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrado defensivamente e todos os jogadores trabalharam muito bem”

Os gols foram de Estevão e Casemiro, no primeiro tempo. Esta vitória foi a primeira da Seleção Brasileira sobre o rival africano, já que nos duelos anteriores houve um empate e uma derrota. Ancelotti destacou a estratégia de prender os laterais e liberar os volantes ao ataque.

“Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença”, disse o treinador.

Agora Ancelotti irá treinar a Seleção para o próximo amistoso, na terça-feira, 18/11, em Lyon, na França. O duelo será com a Tunísia, outra Seleção que vai disputar a Copa do Mundo. O técnico disse que os jogadores já vão treinar neste domingo e depois farão mais um treinamento na segunda-feira, na preparação para o jogo contra os africanos.

“Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje”, disse.

Espinha dorsal da Seleção é segredo

Ancelotti faz mistério sobre a espinha dorsal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Afinal, ele disse que já tinha esse esquema “antes do jogo” contra o Senegal. E brincou:

“Se você quer, eu te digo… Não, eu não digo” (risos).

O treinador confirmou, porém, que já sabe o que quer. Ele disse que os testes terminaram em outubro.

“Pouco a pouco nos aproximamos da Copa do Mundo e tudo fica mais claro. Eu falei que na data de outubro os testes acabaram e agora é uma linha mais reta para chegar na Copa do Mundo”, concluiu.

