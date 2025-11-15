Ancelotti elogia jogo vistoso, mas mantém mistério sobre Seleção

Treinador disse que testes com jogadores acabaram em outubro e ele sabe o grupo que quer para a Copa do Mundo, mas ainda não vai revelar / Crédito: Jogada 10

Na coletiva após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal, o técnico Ancelotti elogiou a postura do Brasil. Afinal, além de vencer, o time fez um jogo vistoso. Isso, certamente, animou a torcida, que queria ver a seleção com seu tradicional jogo bonito e vencendo. “Foi um jogo muito bonito. Com sacrifício e concentração em nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrado defensivamente e todos os jogadores trabalharam muito bem”

Os gols foram de Estevão e Casemiro, no primeiro tempo. Esta vitória foi a primeira da Seleção Brasileira sobre o rival africano, já que nos duelos anteriores houve um empate e uma derrota. Ancelotti destacou a estratégia de prender os laterais e liberar os volantes ao ataque. “Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença”, disse o treinador. Agora Ancelotti irá treinar a Seleção para o próximo amistoso, na terça-feira, 18/11, em Lyon, na França. O duelo será com a Tunísia, outra Seleção que vai disputar a Copa do Mundo. O técnico disse que os jogadores já vão treinar neste domingo e depois farão mais um treinamento na segunda-feira, na preparação para o jogo contra os africanos. “Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje”, disse.

Espinha dorsal da Seleção é segredo Ancelotti faz mistério sobre a espinha dorsal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Afinal, ele disse que já tinha esse esquema “antes do jogo” contra o Senegal. E brincou: “Se você quer, eu te digo… Não, eu não digo” (risos). O treinador confirmou, porém, que já sabe o que quer. Ele disse que os testes terminaram em outubro.