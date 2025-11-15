Albânia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Com vidas definidas, seleções somente cumprem tabela nesta 10ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Air Albania Stadium, em Tirana, pela 10ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: MLS muda calendário e adota modelo europeu a partir de 2027 Como chega a Albânia A seleção da Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, já está garantina na repescagem da Copa do Mundo e somente cumpre tabela nesta rodada final das Eliminatórias. A Albânia vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e manteve o sonho vivo de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. Como chega a Inglaterra A seleção inglesa foi a primeira a garantir a classificação nas Eliminatórias Europeias e também somente cumprirá tabela nesta 10ª rodada. Mesmo assim, a Inglaterra vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.