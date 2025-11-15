Albânia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Albânia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragemCom vidas definidas, seleções somente cumprem tabela nesta 10ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Air Albania Stadium, em Tirana, pela 10ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Albânia
A seleção da Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, já está garantina na repescagem da Copa do Mundo e somente cumpre tabela nesta rodada final das Eliminatórias.
A Albânia vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e manteve o sonho vivo de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez na história.
Como chega a Inglaterra
A seleção inglesa foi a primeira a garantir a classificação nas Eliminatórias Europeias e também somente cumprirá tabela nesta 10ª rodada. Mesmo assim, a Inglaterra vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.
A baixa de última hora para a Inglaterra fica por conta do zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace. O defensor também não jogou no primeiro compromisso nesta Data Fifa, quando a seleção venceu a Sérvia por 2 a 0 e a Inglaterra confirmou que o jogador retornou ao clube para tratar de uma lesão. No entanto, o técnico Thomas Tuchel não convocou um substituto para a posição.
ALBÂNIA X INGLATERRA
10ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: domingo, 16/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Air Albania Stadium, em Tirana.
ALBÂNIA: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Shehu e Asllani; Broja, Laci e Hoxha; Manaj. Técnico: Sylvinho.
INGLATERRA: Pickford, Spence, John Stones, Konsa e Reece James; Elliott Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Árbitro: Marco Guida (Itália).
Auxiliares: Giorgio Peretti (Itália) e Alessio Berti (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).