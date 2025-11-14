Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viagem da seleção da Bielorrússia para a Dinamarca demora quase um dia. Entenda

De acordo com a Federação Bielorrussa, delegação ficou por mais de 12 horas no posto de controle de Varsóvia (POL), antes de pegar voo fretado
Tipo Notícia

A viagem da seleção da Bielorrússia rumo à Dinamarca, onde jogará neste sábado (15) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, passou por um grande contratempo. Afinal, o trajeto entre Minsk e Copenhague, com passagem pela Polônia, curiosamente durou quase um dia inteiro, entre quinta e sexta-feira.

O grupo deixou Minsk às 20h locais de quinta-feira (14h de Brasília), em um ônibus com fretamento da Federação Bielorrussa de Futebol (ABFF) rumo à Varsóvia. No entanto, segundo a entidade, houve um atraso significativo na travessia do posto de controle polonês, que se estendeu por mais de 12 horas.

“Graças aos esforços em coordenação da guarda de fronteira bielorrussa, a travessia levou apenas uma hora e meia. Infelizmente, por razões às quais desconhecemos, o tempo subsequente em território neutro e a passagem pelo posto polonês duraram mais de 12 horas”, informou a ABFF em comunicado.

Em razão do imprevisto, a federação precisou remarcar o voo entre Varsóvia e Copenhague, que facilitaria a logística da delegação. A equipe bielorrussa, portanto, desembarcou na capital dinamarquesa no decorrer da tarde desta sexta-feira e já realizou um treino, além da coletiva de imprensa no Estádio Parken.

A partida entre Dinamarca e Bielorrússia, válida pelo Grupo C das Eliminatórias, ocorrerá neste sábado às 16h45 (de Brasília).

Futebol Internacional

