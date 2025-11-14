Viagem da seleção da Bielorrússia para a Dinamarca demora quase um dia. Entenda

De acordo com a Federação Bielorrussa, delegação ficou por mais de 12 horas no posto de controle de Varsóvia (POL), antes de pegar voo fretado / Crédito: Jogada 10

A viagem da seleção da Bielorrússia rumo à Dinamarca, onde jogará neste sábado (15) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, passou por um grande contratempo. Afinal, o trajeto entre Minsk e Copenhague, com passagem pela Polônia, curiosamente durou quase um dia inteiro, entre quinta e sexta-feira. O grupo deixou Minsk às 20h locais de quinta-feira (14h de Brasília), em um ônibus com fretamento da Federação Bielorrussa de Futebol (ABFF) rumo à Varsóvia. No entanto, segundo a entidade, houve um atraso significativo na travessia do posto de controle polonês, que se estendeu por mais de 12 horas.