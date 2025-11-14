Versátil, Bruno Gomes vira trunfo do Inter e disputa vaga ao voltar de lesão

Versátil, Bruno Gomes vira trunfo do Inter e disputa vaga ao voltar de lesãoVolante reassume espaço no elenco ao atuar bem em diferentes posições e amplia opções de Emiliano e Ramón Díaz para a reta final do Brasileirão
A luta contra o rebaixamento impôs dúvidas ao Internacional. Ainda assim, a equipe ganhou um reforço essencial na segunda metade da temporada: o retorno de Bruno Gomes, que rapidamente retomou seu espaço. O jogador apresentou boas atuações e, sob o comando de Emiliano e Ramón Díaz, voltou a se destacar pela versatilidade.
Emiliano Díaz, auxiliar e filho do treinador, reforçou essa característica ao comentar o desempenho do atleta:
“Bruno Gomes pode atuar nas duas funções. Jogou muito bem como lateral, mas atuou a maior parte do tempo no meio. Vamos analisar a melhor forma de utilizá-lo conforme o momento”, afirmou.
O camisa 15 mostrou capacidade para ser titular tanto como lateral-direito quanto como volante, além de se adaptar a sistemas com três zagueiros, atuando como ala.
Recuperação após grave lesão fortalece retorno
A volta de Bruno Gomes ganha ainda mais relevância por causa do período de afastamento. O jogador passou oito meses em tratamento por causa de uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retomou a forma ideal em outubro. A rotina intensa no CT Parque Gigante foi determinante para que conseguisse recuperar o ritmo.
Nos nove jogos desde o retorno, Bruno mostrou evolução justamente na posição em que passou a atuar no ano passado. Após ser testado na lateral direita pelo antigo treinador, consolidou-se ali e chegou a impedir a estreia imediata de Braian Aguirre, que só ganhou espaço meses depois. Um dos destaques foi contra o Bahia, no empate por 2 a 2, quando ele deu duas assistências atuando como lateral.
Disputa por posição cria dilema para a comissão técnica
Apesar da confiança da equipe, Bruno Gomes agora se encontra no centro de um novo dilema. A partir do duelo contra o Ceará, na retomada do Brasileirão, a comissão técnica precisará decidir se o jogador continuará na lateral ou voltará ao meio-campo.
O retorno de Braian Aguirre, que trata uma ruptura da fáscia plantar e já realiza atividades em campo, pode ampliar essa disputa. Caso seja liberado, o argentino pode voltar a ocupar a posição de origem.
No meio-campo, a indefinição também passa por dois cenários distintos. Bruno pode substituir Thiago Maia, suspenso para o confronto contra o Ceará. Por outro lado, a volta de Alan Rodríguez reforça a possibilidade de que o camisa 15 siga mesmo na lateral.
