Veja a duração do contrato de cada jogador do Botafogo

Botafogo precisa se movimentar para não perder alguns bastiões do elenco e pilares remanescentes do melhor ano da história
O Jogada10, nesta sexta-feira (14), mostra como andam os contratos dos jogadores do Botafogo com o clube.

O Botafogo já se movimenta nos bastidores para não perder alguns bastiões do elenco, como Marçal (foto), Freitas e Barboza. Os três podem assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho. Por isso, o Glorioso já abriu negociação de renovação com o trio. O lateral, o volante e o zagueiro são remanescentes de 2024, o melhor ano da história.

Antes, no entanto, o Mais Tradicional resolveu situações, prolongando o contrato de dois defensores: o do lateral-direito Ponte (foto) e o do goleiro Raul.

Vejamos, pois, como estão os vínculos dos atletas do Fogão. É só clicar aqui!

