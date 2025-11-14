Vasco libera Mauricio Lemos para procurar novo clube

Vasco libera Mauricio Lemos para procurar novo clubeUruguaio, que tem contrato até o fim da temporada de 2025, não se encaixa no estilo de Diniz e perde espaço no Cruz-Maltino
O zagueiro Mauricio Lemos, de 29 anos, não vai mais vestir a camisa do Vasco. Afinal, o jogador recebeu liberação do Cruz-Maltino para procurar um novo clube. O uruguaio, que está fora dos planos para a próxima temporada, não será relacionado para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. As informações são da “Itatiaia”.
Com a contratação de Robert Renan e Carlos Cuesta, que formam a dupla titular de zaga, Mauricio Lemos perdeu espaço na equipe carioca. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no dia 2 de agosto.
Lemos chegou ao Vasco no dia 10 de janeiro deste ano, contratado para ser o xerife da defesa e com boas credenciais. À época, Fábio Carille ligou para Felipão para buscar referências e ouviu muitos elogios a respeito do uruguaio. Entretanto, com Diniz, o uruguaio não emplacou. Mais lento do que João Victor e Lucas Freitas, ele teve dificuldades para jogar na linha alta de marcação do treinador.
Além da dificuldade para atuar no sistema de jogo, Lemos, aliás, também acumulou falhas. O principal jogo foi na goleada por 4 a 0 para o Independiente del Valle, em Quito.
Mauricio Lemos, aliás, participou somente de nove jogos desde sua chegada. A última vez que foi opção foi diante do Atlético, no dia 25 de agosto. De lá para cá são 16 jogos sem estar à disposição para o técnico Fernando Diniz. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada.