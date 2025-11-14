Vasco libera Mauricio Lemos para procurar novo clube

Uruguaio, que tem contrato até o fim da temporada de 2025, não se encaixa no estilo de Diniz e perde espaço no Cruz-Maltino

Com a contratação de Robert Renan e Carlos Cuesta, que formam a dupla titular de zaga, Mauricio Lemos perdeu espaço na equipe carioca. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no dia 2 de agosto.

O zagueiro Mauricio Lemos, de 29 anos, não vai mais vestir a camisa do Vasco . Afinal, o jogador recebeu liberação do Cruz-Maltino para procurar um novo clube. O uruguaio, que está fora dos planos para a próxima temporada, não será relacionado para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. As informações são da “Itatiaia”.

Lemos chegou ao Vasco no dia 10 de janeiro deste ano, contratado para ser o xerife da defesa e com boas credenciais. À época, Fábio Carille ligou para Felipão para buscar referências e ouviu muitos elogios a respeito do uruguaio. Entretanto, com Diniz, o uruguaio não emplacou. Mais lento do que João Victor e Lucas Freitas, ele teve dificuldades para jogar na linha alta de marcação do treinador.

Além da dificuldade para atuar no sistema de jogo, Lemos, aliás, também acumulou falhas. O principal jogo foi na goleada por 4 a 0 para o Independiente del Valle, em Quito.

Mauricio Lemos, aliás, participou somente de nove jogos desde sua chegada. A última vez que foi opção foi diante do Atlético, no dia 25 de agosto. De lá para cá são 16 jogos sem estar à disposição para o técnico Fernando Diniz. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada.