TV aberta lidera preferência dos brasileiros para ver futebol, aponta pesquisa

Levantamento encomendado pela CBF revela que a TV tradicional ainda domina o consumo esportivo no País, superando TV por assinatura e streaming

O estudo mostra que 47% dos entrevistados assistem a pelo menos um jogo por semana. No recorte mensal, 61% afirmam acompanhar partidas pela TV aberta, índice que mantém a mídia tradicional como líder de audiência. Outros 10% recorrem ao formato algumas vezes por ano, enquanto 29% não utilizam esse meio para ver futebol.

Uma pesquisa realizada pela empresa Nexus, a pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aponta que sete em cada dez brasileiros acompanham partidas de futebol com frequência — e a TV aberta permanece como o principal canal dessa relação.

A TV por assinatura aparece em seguida, alcançando 38% dos torcedores que consomem jogos ao longo do mês. Já os serviços de streaming reúnem 27% dos respondentes, resultado que reforça o crescimento, mas ainda distante da liderança da televisão tradicional. O rádio registra apenas 10% de público. No total, 77% dos participantes disseram consumir futebol em algum tipo de mídia.

O levantamento também revela que 78% dos entrevistados declaram torcer por um clube. Porém, a ida aos estádios ainda é limitada: apenas 19% afirmam comparecer às arquibancadas, enquanto 59% nunca assistiram a uma partida ao vivo.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, os dados reforçam a força cultural do esporte no país.

“O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo”, disse o dirigente.