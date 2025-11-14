Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o Palmeiras

A Vila Belmiro estará completamente lotada para o clássico contra o Palmeiras, na noite deste sábado (15), às 21h. Afinal, a torcida alvinegra esgotou todos os ingressos para a partida, com dois dias de antecedência, mostrando o apoio nesta briga contra o rebaixamento.

A torcida atendeu um pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda, após a derrota para o Flamengo, que deixou o Peixe na zona de rebaixamento. O argentino disse que entende a insatisfação dos torcedores, mas que espera apoio ao longo dos 90 minutos, principalmente nos jogos na Vila Belmiro.