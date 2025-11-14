Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o Palmeiras

Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o PalmeirasTorcedores alvinegros adquiram todas as entradas para o duelo decisivo na Vila Belmiro
A Vila Belmiro estará completamente lotada para o clássico contra o Palmeiras, na noite deste sábado (15), às 21h. Afinal, a torcida alvinegra esgotou todos os ingressos para a partida, com dois dias de antecedência, mostrando o apoio nesta briga contra o rebaixamento.
A torcida atendeu um pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda, após a derrota para o Flamengo, que deixou o Peixe na zona de rebaixamento. O argentino disse que entende a insatisfação dos torcedores, mas que espera apoio ao longo dos 90 minutos, principalmente nos jogos na Vila Belmiro.
Em resposta, as três principais torcidas organizadas do Santos (Torcida Jovem, Sangue Jovem e Força Jovem) soltaram uma nota em conjunto nas redes sociais. Nela, convocaram todos os torcedores santistas para “cantarem em uma só voz na Vila Belmiro”.
O clube também alertou para os torcedores que desejam ir ao clássico que ainda há a possibilidade. Afinal, desistências podem disponibilizar uma nova carga de ingressos. As possíveis novas entradas serão comercializadas no site Sócio Rei.
