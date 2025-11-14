Torcida do Flamengo já comprou 95% dos ingressos de seu setor para a final da Libertadores

Torcida do Flamengo já comprou 95% dos ingressos de seu setor para a final da LibertadoresPalmeirenses, por outro lado, compraram 75%; Conmebol disponibilizou pouco menos de 50 mil entradas para a decisão, em Lima
A torcida do Flamengo está próxima de encerrar sua parte de ingressos para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Com 83% das entradas já comercializadas, os Rubro-Negros já adquiriram 95% dos ingressos disponibilizados referentes ao setor Norte.
Assim, de acordo com o “Uol”, em publicação desta sexta-feira (14/11), restam apenas cerca de 625 ingressos dos 12.500 colocados à disposição pela Conmebol para a torcida carioca. O Setor Sul, destinado ao Palmeiras, vendeu cerca de 75% dos bilhetes.
LEIA MAIS: Brasil x Senegal: onde assistir e escalações
A entidade máxima do futebol sul-americano, aliás, disponibilizou 49 mil ingressos para uma capacidade de 54 mil pessoas no Estádio Monumental, em Lima, capital do Peru. Assim, com 83% já vendidos, aproximadamente 40.670 pessoas já garantiram vaga na final da Libertadores.
A decisão será no dia 29 de novembro, a partir das 18h (de Brasília). Palmeiras e Flamengo, então, definem quem será o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do principal torneio da América do Sul. Atualmente, os rivais estão em pé de igualdade com Grêmio, Santos e São Paulo como os únicos tricampeões.