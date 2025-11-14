Torcida do Flamengo já comprou 95% dos ingressos de seu setor para a final da Libertadores

Palmeirenses, por outro lado, compraram 75%; Conmebol disponibilizou pouco menos de 50 mil entradas para a decisão, em Lima / Crédito: Jogada 10

A torcida do Flamengo está próxima de encerrar sua parte de ingressos para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Com 83% das entradas já comercializadas, os Rubro-Negros já adquiriram 95% dos ingressos disponibilizados referentes ao setor Norte. Assim, de acordo com o “Uol”, em publicação desta sexta-feira (14/11), restam apenas cerca de 625 ingressos dos 12.500 colocados à disposição pela Conmebol para a torcida carioca. O Setor Sul, destinado ao Palmeiras, vendeu cerca de 75% dos bilhetes.