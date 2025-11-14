Textor desliga investidores e presidente do Lyon do conselho da Eagle

Textor desliga investidores e presidente do Lyon do conselho da EagleDono da SAF do Botafogo faz mudanças em meio à briga por ações do Alvinegro e do próprio clube francês com empresa de investimentos
A empresa de John Textor, Eagle Football Holdings, teve uma grande movimentação nesta sexta-feira (14). Cinco investidores – incluindo Michele Kang, atual presidente do Lyon – deixaram o conselho de administração da companhia em meio à briga por ações de Botafogo e do próprio clube francês com a Ares, empresa de investimentos que é credora do americano. A informação é do “ge”.
Kang é o principal nome da deixar a empresa. No entanto, ela continua na liderança do Lyon mesmo sem participar da empresa que detém das ações do clube. Além dela, Samuel Oliver Lynn, Alexander Bafer, David Horin e Jean-Pierre Conte saíram do conselho da Eagle.
De acordo com o “L’Équipe”, a mudança significa ruptura total com antigos sócios, com os quais a comunicação passa a ser apenas por meio de advogados.
Sem perder tempo, o empresário norte-americano, acionista da SAF do Botafogo, já escolheu quatro novos nomes. São eles: Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger e Shahrad Tehranchi.
Textor, por sua vez, está afastado da diretoria do clube francês desde abril. Nesta ocasião, o clube estava em crise financeira e com risco de rebaixamento. Os franceses, aliás, sofreram punição com queda para a segunda divisão, mas aplicaram recurso que foi aceito em julho.