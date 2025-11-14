Textor desliga investidores e presidente do Lyon do conselho da Eagle

Dono da SAF do Botafogo faz mudanças em meio à briga por ações do Alvinegro e do próprio clube francês com empresa de investimentos / Crédito: Jogada 10

A empresa de John Textor, Eagle Football Holdings, teve uma grande movimentação nesta sexta-feira (14). Cinco investidores – incluindo Michele Kang, atual presidente do Lyon – deixaram o conselho de administração da companhia em meio à briga por ações de Botafogo e do próprio clube francês com a Ares, empresa de investimentos que é credora do americano. A informação é do “ge”. Kang é o principal nome da deixar a empresa. No entanto, ela continua na liderança do Lyon mesmo sem participar da empresa que detém das ações do clube. Além dela, Samuel Oliver Lynn, Alexander Bafer, David Horin e Jean-Pierre Conte saíram do conselho da Eagle.