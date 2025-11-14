Suíça x Suécia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos, seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Suíça e Suécia se enfrentam neste sábado (15), às 16h45 (de Brasília), no Stade de Geneve, em Lancy, pela 9ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada).

A Suíça lidera o Grupo B das Eliminatórias Europeias e vive grande fase sob o comando do técnico Murat Yakin. A seleção está invicta, com 10 pontos somados em quatro jogos. Dessa maneira, a vantagem sobre o vice-líder Kosovo é de três pontos. Contudo, a Suíça vem de um empate sem gols diante da Eslovênia e precisa reencontrar o caminho das vitórias para encaminhar a classificação direta para a Copa do Mundo. Como chega a Suécia Por outro lado, a Suécia vive uma situação oposta. A seleção ainda não venceu nas Eliminatórias, vem de três derrotas seguidas e somou apenas um ponto em quatro jogos.