STJD adia julgamento de Vitor Roque e Palmeiras ganha tempo para acordo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou na noite desta sexta-feira (14/11) o adiamento do julgamento do atacante Vitor Roque. A audiência, que a 2ª Comissão Disciplinar havia marcado para segunda-feira (17/11), agora ocorrerá na próxima quarta-feira (19/11). O adiamento, portanto, considera a presença do jogador na Data-Fifa. A procuradoria denunciou o atacante por discriminação, com base no Artigo 243-G, após uma publicação de cunho homofóbico (um tigre mordendo um veado) depois da vitória sobre o São Paulo.

O adiamento dá mais tempo para o Palmeiras agir nos bastidores. O clube, afinal, tenta evitar o julgamento. Como já noticiado, o Palmeiras busca costurar um acordo de “transação disciplinar” com a procuradoria do STJD. A estratégia visa retirar o caso da pauta e evitar o risco de uma suspensão pesada, que pode variar de cinco a dez jogos. No entanto, a nova data criou uma situação complexa. A sessão de julgamento no Rio de Janeiro ocorrerá exatamente no mesmo dia da partida adiantada contra o Vitória, marcada para as 19h30, em São Paulo.