São Paulo avalia futuro de quatro jogadores com contrato até o fim da temporada

Luiz Gustavo, Enzo Díaz, Rigoni e Dinenno vivem momentos distintos no clube e podem ter destinos diferentes em 2026

O São Paulo chega à reta final da temporada com quatro jogadores em fim de contrato e situações bem distintas a resolver. Luiz Gustavo, Enzo Díaz, Emiliano Rigoni e Juan Dinenno têm vínculo até 31 de dezembro de 2025, mas apenas o volante possui contrato definitivo. Os outros três estão emprestados e aguardam definição da diretoria tricolor. Luiz Gustavo: prestígio e possível renovação com o São Paulo Contratado em 2023, Luiz Gustavo conquistou espaço e respeito dentro do elenco são-paulino. Depois de 46 jogos e o título da Supercopa do Brasil na temporada passada, o volante renovou até o fim de 2025.

Este ano, porém, enfrentou um duro obstáculo: foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar em abril, o que o afastou por cinco meses. Contudo, de volta desde setembro, vem recuperando ritmo sob o comando de Hernán Crespo, que tem utilizado o jogador tanto no meio-campo quanto na zaga. Com 38 anos, o volante soma oito partidas e um gol em 2025. Assim, mesmo com a idade avançada, a diretoria avalia positivamente uma nova renovação, destacando sua importância técnica e de liderança no grupo. Enzo Díaz: titular consolidado e desejo de permanência Emprestado pelo River Plate, o argentino Enzo Díaz rapidamente se tornou titular absoluto na lateral esquerda. Forte fisicamente e regular, o jogador se firmou em uma posição que era considerada carente no elenco. Apesar da chegada de Wendell, o argentino manteve o posto e virou peça-chave. Internamente, o São Paulo já estuda a compra definitiva do lateral, podendo envolver Giuliano Galoppo, atualmente emprestado ao River, em uma possível troca. Ambos os clubes fixaram valores de compra em contrato, válidos até o fim de 2025.

Rigoni: longe das metas e sem futuro definido O também argentino Emiliano Rigoni voltou ao São Paulo com metas estabelecidas para renovação automática, mas dificilmente atingirá os números exigidos. Ele precisaria disputar 12 partidas com pelo menos 45 minutos em campo, mas fez apenas nove jogos, sendo que em apenas três atuou por tempo suficiente. Com cinco partidas restantes no calendário, o atacante não conseguirá atingir a meta. Assim, a decisão sobre sua permanência caberá à diretoria, que avalia se vale a pena investir na continuidade do jogador. Rigoni ainda não marcou gols neste retorno ao Tricolor. Dinenno: lesão e caminho de saída no São Paulo Por fim, o centroavante Juan Dinenno, emprestado pelo Cruz Azul, também deve deixar o clube. O atacante passou por artroscopia no joelho direito em outubro e não joga mais nesta temporada.