Santos x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico atrasado da época do Mundial de Clubes reúne Alvinegro na briga contra o rebaixamento e o Verdão lutando pelo título

Assim como no último confronto, as equipes chegam em situações opostas na tabela. O Peixe está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 33 pontos, e não vence há cinco rodadas. Já o Verdão lidera o campeonato com 68 pontos, mas vem de derrota contra o Mirassol e está na frente do Flamengo pelo número de vitórias.

Em um jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras fazem o segundo clássico da saudade em menos de dez dias. A partida acontece na noite deste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro . O duelo não aconteceu na época por conta da participação alviverde no Mundial de Clubes.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Santos

O Alvinegro tem uma grande oportunidade para deixar a zona de rebaixamento. Afinal, o Alvinegro vai igualar o número de jogos do Vitória, concorrente direto na briga contra o descenso. Em caso de vitória, o Santos ultrapassa o Rubro-Negro e sobe para a 16ª posição. Para o clássico, Vojvoda não conta com Alexis Duarte, convocado pelo Paraguai, e não sabe se terá o zagueiro Luan Peres à disposição. Neymar, mais uma vez, é presença confirmada no time titular.

Como chega o Palmeiras

Na briga para manter a liderança do Brasileirão, o Verdão desce à serra com uma série de desfalques. Ao todo, Abel Ferreira não poderá contar com 12 jogadores, entre convocados para a Data Fifa e suspensos. O clube trabalha para conseguir que Flaco López esteja à disposição, já que o atacante será dispensado pela Argentina ainda na sexta-feira (14). Entretanto, o jogador deve iniciar o jogo no banco de reservas.

SANTOS X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 15/11/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)