Romário enaltece e vislumbra futuro de Endrick, mas evita comparativo com Vini Jr: “Não é”

Ex-jogador analisou a principal diferença da joia do Palmeiras com a cria do Flamengo, mas apostou no talento de ambos para Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

O America Football Clube, do Rio de Janeiro, recebeu o programa ‘João Visita’, exibido pela LeoDias TV, para uma entrevista exclusiva com Romário. Dirigente do clube, do qual se declara torcedor, o ex-atacante abriu o jogo sobre temas desde sua rotina à frente da equipe carioca ao momento de dois talentos da nova geração brasileira: Endrick e Vini Jr.

Durante e entrevista, o dirigente afirmou que as mudanças em curso no America resultam de um trabalho conjunto realizado por profissionais que considera capacitados, competentes e honestos. Ele reforçou que a reorganização estrutural do clube só avança porque as funções estão ocupadas por pessoas técnicas e comprometidas. O dirigente ainda acumula a função de senador e declarou atravessar uma fase equilibrada — e bem-sucedida — entre pessoal e profissional. “Se tiver alguém mais feliz no mundo, eu desconheço. Estou muito feliz”, disse. Avaliação sobre Endrick e Vini Jr Questionado sobre a nova geração de talentos da Seleção, Romário destacou dois companheiros de Real Madrid. O Baixinho elogiou a característica finalizadora de Endrick, descartado por Xabi Alonso, e ressaltou o potencial do atacante. “O Endrick é um jogador muito bom. Um atacante nato, fazedor de gols”, avaliou. Em seguida, comentou a evolução de Vinicius, mas evitou traçar um comparativo entre os jovens.

“O Vinicius está até para ganhar o melhor do mundo, o que é justo, mas ele não é um centroavante nato. Um fazedor de gols. Coisa que o Endrick é”, pontuou. Romário afirmou que o atacante revelado pelo Palmeiras possui condições de auxiliar a Seleção no próximo ciclo. “Então, hoje, do que a gente tem visto, o Endrick é um jogador que tem um grande futuro. Fazedor de gols nato e pode muito bem ajudar o Brasil na Copa”, opinou. Situação da dupla no Real Madrid O futuro do camisa 7 permanece indefinido do Real Madrid, que, embora com menor prestígio, ainda figura entre as opções do técnico Xabi Alonso. Distinto ao cenário de Endrick, que soma pequena minutagem na temporada. Ele, aliás, está prestes a deixar a Espanha.