Presidente do Sport anuncia saída do cargo no fim de dezembro

Yuri Romão tem mandato até o fim de 2026. Na próxima semana, ele iniciará o planejamento para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou nesta sexta-feira (14) que deixará o cargo no fim deste ano. O mandato do dirigente tem validade até 31 de dezembro de 2026. Ele rejeitou o termo “renúncia” e explicou que a decisão foi tomada após uma série de reuniões com lideranças do clube diante da crise que se instalou dentro e fora de campo. Durante a entrevista coletiva, Yuri Romão referiu-se a si em terceira pessoa e confirmou a saída no fim de 2025.

“Nessa última reunião, a gente tomou uma decisão que o presidente Yuri Romão fica até o dia 31 de dezembro. Ao final desse período a gente chama a auditoria. Que já é normal, por conta da Lei Pelé. E logo após a auditoria, convocamos uma eleição para que se escolha um novo dirigente para tomar conta do Sport. Provavelmente será um mandato tampão e no final de 2026 novamente se faz a eleição para o triênio”, destacou o mandatário, que completou: “Não é renúncia, estou antecipando uma eleição e fico até a chegada de um novo presidente. O novo presidente vai receber o bastão da minha mão. Eu poderia muito bem largar aqui e ‘toma que o filho é teu’. Não faço aqui, não faço em canto nenhum. Fui talhado na vida dessa forma, vou continuar tendo essa responsabilidade. Temos como garantir receitas para finalizar o ano não com 100% das coisas pagas, mas muito próximo disso, inclusive as rescisões que precisamos fazer ao longo do ano”. Sport está virtualmente rebaixado no Brasileirão Yuri Romão negou ainda que tenha mudado de ideia. Afinal, ele foi questionado mais de uma vez sobre uma possível saída, descartando deixar a presidência do Sport. “Eu não mudei de ideia. Disse de fato que pretendia ficar, mas no meu íntimo já estava querendo fazer isso. Só não tinha conseguido sentar com as lideranças, por isso não podia anunciar”.

O planejamento para 2026 começará com Yuri Romão à frente do clube. Ele declarou ainda que tomará as decisões a partir da próxima semana. “Sobre o departamento de futebol, diante do que a gente teve esse ano, que foi trágico, a grande verdade é essa, se faz necessária uma análise muito profunda. E a gente vê quem fica e quem sai. Tenho nesse final de semana o compromisso comigo mesmo e com o Sport de chamar algumas pessoas e fazer essa análise profunda. Não tem ninguém garantido. De cima a baixo, não tem ninguém garantido”, finalizou o mandatário. Praticamente rebaixado à segunda divisão, o Sport recebe o Flamengo neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada. O Leão soma apenas 17 pontos em 32 rodadas, com duas vitórias na competição.