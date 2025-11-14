Premier League rende R$ 68 bilhões para a economia do Reino Unido; entenda

Campeonato Inglês se sobressai nos aspectos financeiro e esportivo, pois é considerado o principal campeonato do mundo / Crédito: Jogada 10

Um estudo da consultoria “Ernst & Young” indicou que a penúltima edição da Premier League, na temporada 23/24, deu um lucro de 9,8 bilhões de libras (pouco mais de R$ 68 milhões na cotação atual) à economia do Reino Unido. Assim, a conclusão é de que houve um progresso de 21% em comparação à temporada 21/22 e comprova a relevância do torneio, tanto esportiva como economicamente. Além de um dos ramos esportivos com maior potência econômica na Grã-Bretanha. Originalmente, a publicação é do próprio site da competição. Além disso, Richard Masters, CEO da Premier League, vibrou com os indicativos positivos.

“Os clubes da Premier League têm orgulho de estar enraizados em suas comunidades. À medida em que a liga continua a crescer. Isso os ajuda a investir mais em sua equipe, instalações e programas locais que apoiam milhões de pessoas. A liga gera um valor econômico significativo para o Reino Unido e promove uma imagem positiva do país globalmente”, avaliou o executivo da liga. Peter Arnold, economista-chefe da Ernst & Young no Reino Unido ressaltou a relevância do Campeonato Inglês para a região. “A Premier League continua sendo uma história de sucesso para a economia do Reino Unido, gerando bilhões em GVA e impostos. A popularidade da Liga dentro e fora do país cria empregos e atrai investimento estrangeiro, além de servir como fonte de soft power no cenário mundial”, alegou o profissional.