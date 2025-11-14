Premier League rende R$ 68 bilhões para a economia do Reino Unido; entenda

Premier League rende R$ 68 bilhões para a economia do Reino Unido; entendaCampeonato Inglês se sobressai nos aspectos financeiro e esportivo, pois é considerado o principal campeonato do mundo
Um estudo da consultoria “Ernst & Young” indicou que a penúltima edição da Premier League, na temporada 23/24, deu um lucro de 9,8 bilhões de libras (pouco mais de R$ 68 milhões na cotação atual) à economia do Reino Unido. Assim, a conclusão é de que houve um progresso de 21% em comparação à temporada 21/22 e comprova a relevância do torneio, tanto esportiva como economicamente. Além de um dos ramos esportivos com maior potência econômica na Grã-Bretanha. Originalmente, a publicação é do próprio site da competição.
Além disso, Richard Masters, CEO da Premier League, vibrou com os indicativos positivos.
“Os clubes da Premier League têm orgulho de estar enraizados em suas comunidades. À medida em que a liga continua a crescer. Isso os ajuda a investir mais em sua equipe, instalações e programas locais que apoiam milhões de pessoas. A liga gera um valor econômico significativo para o Reino Unido e promove uma imagem positiva do país globalmente”, avaliou o executivo da liga.
Peter Arnold, economista-chefe da Ernst & Young no Reino Unido ressaltou a relevância do Campeonato Inglês para a região.
“A Premier League continua sendo uma história de sucesso para a economia do Reino Unido, gerando bilhões em GVA e impostos. A popularidade da Liga dentro e fora do país cria empregos e atrai investimento estrangeiro, além de servir como fonte de soft power no cenário mundial”, alegou o profissional.
Agente é detido após ameaçar jogador da Premier League
Um empresário do futebol inglês foi preso em Londres, acusado de ameaçar um jogador da Premier League com uma arma de fogo no último dia 6 de setembro. Segundo informações divulgadas pela ‘BBC’, o atleta, que tem cerca de 20 anos e não teve o nome revelado, passou por uma situação considerada “horrível”, de acordo com pessoas próximas ao caso. O clube do jogador já está ciente do episódio.
Ainda conforme a emissora, um homem acionou a polícia por volta das 23h14 (horário local) e afirmou ter sofrido ameaça com uma arma. No mesmo momento, outra pessoa também relatou ter sofrido chantagem e intimidações pelo mesmo suspeito.
O acusado, de 31 anos, acabou sendo preso dois dias depois, em 8 de setembro. A detenção ocorreu sob suspeita de porte ilegal de arma, tentativa de cometer crime, chantagem e dirigir sem habilitação. O empresário acabou sendo liberado sob fiança enquanto as investigações continuam.