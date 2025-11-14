Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Portugal lança camisa em homenagem a Eusébio

Conhecido como "Pantera Negra", ídolo português foi homenageado em camisa com edição limitada
Portugal lançou uma camisa em homenagem a um dos maiores jogadores de todos os tempos do país. Em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo da seleção, os portugueses lançaram um uniforme preto em referência a Eusébio, conhecido como “Pantera Negra”. Dessa forma, a peça busca valorizar o seu legado notável no futebol.

A Puma produziu a peça em uma colaboração entre a Federação Portuguesa de Futebol. Assim, a camisa em homenagem a Eusébio vai estrear neste domingo (16), no jogo contra a Armênia, às 11h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A camisa tem tecido preto e detalhes dourados. O acabamento da peça reúne herança simbólica e um design sofisticado. Assim, a Puma intitulou a camisa como “Puma King Eusébio Edition”. A peça é uma edição limitada. Portanto, apenas 1.965 unidades serão disponibilizadas no mercado. A quantidade, aliás, faz faz referência ao ano da Bola de Ouro conquistada pelo jogador.

Eusébio é considerado um dos grandes jogadores de todos os tempos e um dos maiores do futebol português. Até hoje, a melhor campanha de Portugal em Copas do Mundo aconteceu em 1966, quando o “Pantera Negra” levou o país ao terceiro lugar.  Um ano antes, aliás, se tornou o primeiro atleta negro a conquistar a Bola de Ouro. Ídolo do Benfica, Eusébio faleceu em 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos.

