Paysandu sofre virada, mas busca empate nos acréscimos e rebaixa o Amazonas à Série C

Papão, já rebaixado, arranca o 2 a 2 com Bryan Borges nos acréscimos e frustra Onça Pintada, que havia virado o placar com um a menos na Curuzu / Crédito: Jogada 10

A abertura da 37ª rodada da Série B do Brasileiro, nesta sexta-feira (14), reservou fortes emoções no estádio da Curuzu. Em um duelo entre equipes do Norte do país, o Paysandu, que entrou em campo sem chances de escapar da queda, selou o destino do Amazonas. Com o 2 a 2 em Belém, a Onça Pintada amarga o rebaixamento para a Série C e se junta, portanto, ao Papão. O jogo, que teve forte requinte de tensão pelo lado manauara, foi movimentado do início ao fim. Tanto que os visitantes ficaram com um jogador a menos ainda na primeira etapa quando o meia Erick Varão cometeu falta forte e foi expulso com o auxílio do VAR. Na volta do intervalo, os donos da casa se aproveitaram inicialmente da vantagem numérica e largaram em vantagem com André Lima aos 25 minutos.