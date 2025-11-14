Paysandu sofre virada, mas busca empate nos acréscimos e rebaixa o Amazonas à Série C

Paysandu sofre virada, mas busca empate nos acréscimos e rebaixa o Amazonas à Série CPapão, já rebaixado, arranca o 2 a 2 com Bryan Borges nos acréscimos e frustra Onça Pintada, que havia virado o placar com um a menos na Curuzu
A abertura da 37ª rodada da Série B do Brasileiro, nesta sexta-feira (14), reservou fortes emoções no estádio da Curuzu. Em um duelo entre equipes do Norte do país, o Paysandu, que entrou em campo sem chances de escapar da queda, selou o destino do Amazonas. Com o 2 a 2 em Belém, a Onça Pintada amarga o rebaixamento para a Série C e se junta, portanto, ao Papão.
O jogo, que teve forte requinte de tensão pelo lado manauara, foi movimentado do início ao fim. Tanto que os visitantes ficaram com um jogador a menos ainda na primeira etapa quando o meia Erick Varão cometeu falta forte e foi expulso com o auxílio do VAR. Na volta do intervalo, os donos da casa se aproveitaram inicialmente da vantagem numérica e largaram em vantagem com André Lima aos 25 minutos.
No entanto, o improvável aconteceu com a virada do Amazonas, que precisava vencer a qualquer custo para sobreviver na competição. Em apenas dois minutos, Diego Torres e Joaquin Torres viraram o placar. Mas nos acréscimos, após cobrança de falta, Bryan Borges apareceu para definir o empate na capital do Pará.
Com o resultado, o Paysandu aparece com 28 pontos e apenas cumpre tabela na rodada final. Já o Amazonas soma 36 pontos e não tem mais chances matemáticas de se livrar do rebaixamento. Ainda que vença seu último compromisso e chegue a 39, não consegue ultrapassar o Athletic, primeira equipe fora da zona de descenso, que tem 40.
Pela 38ª e derradeira rodada, no domingo (16), o Paysandu visita o Athletic às 16h, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). No mesmo horário, o Amazonas recebe o Coritiba no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
