Paulo Nunes vê paridade entre Flamengo e Palmeiras para decisão da Libertadores: “Final do século”

Além de decidirem o primeiro tetracampeão continental do Brasil, cariocas e paulistas duelam ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro

Flamengo e Palmeiras chegam à reta final da temporada legitimando as previsões iniciais e dividindo protagonismo em duas frentes decisivas. Além da decisão da Libertadores , no dia 29 de novembro, os rivais duelam ponto a ponto pelo título do Brasileirão. Algo que só ratifica a força dos clubes defendidos por Paulo Nunes na carreira.

Em live na GeTV, o ex-atacante avaliou o momento dos dois e definiu a “final do século” dado todo contexto “épico”. Não há, ao menos na visão de Paulo Nunes, um grande favorito, apesar da superioridade no elenco rubro-negro. Um fator igualado pela força coletiva alviverde.

“Sempre falei que para mim é uma final épica das duas equipes, histórica. Acima de tudo, a final do século. Duas equipes muito boas, que trabalharam para isso. Acho o Flamengo um time individualmente melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito coletivo. Tem um treinador que entende e muda quando tem que mudar”, iniciou.

Na sequência, ele ressaltou o peso técnico e emocional que ambos carregam para a decisão. “Times que têm jogadores cascudos, que conseguem em um jogo decisivo. Aí, o jogo pode se tornar muito bom para a gente que vai trabalhar. Vejo aberto, não tem essa. Pode ir para os pênaltis, ser 3 a 2, 2 a 1. Eu tenho certeza que teremos gols nessa final”, completou.