Palmeiras busca acordo no STJD para livrar Vitor Roque de julgamento

O Palmeiras se movimenta nos bastidores para garantir um reforço crucial na reta final do Brasileirão. O departamento jurídico do clube, afinal, contatou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O objetivo é articular um acordo de “transação disciplinar” para o atacante Vitor Roque. Com isso, o clube tenta evitar o julgamento do atleta, que o STJD marcou para a próxima segunda-feira (17/11).

A procuradoria denunciou Vitor Roque com base no Artigo 243-G do CBJD, que trata de atos discriminatórios. A denúncia ocorreu por causa de uma publicação do jogador em rede social. Após a vitória de virada sobre o São Paulo por 3 a 2, o atacante postou a imagem de um tigre (mascote do Palmeiras) mordendo o pescoço de um veado (termo pejorativo usado contra o rival). Embora o jogador tenha apagado a imagem pouco depois, a procuradoria levou o caso adiante.