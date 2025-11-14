Palmeiras busca acordo no STJD para livrar Vitor Roque de julgamento

Palmeiras busca acordo no STJD para livrar Vitor Roque de julgamentoClube tenta "transação disciplinar" por post homofóbico para ter o atacante na reta final do Brasileirão na quarta-feira
O Palmeiras se movimenta nos bastidores para garantir um reforço crucial na reta final do Brasileirão. O departamento jurídico do clube, afinal, contatou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O objetivo é articular um acordo de “transação disciplinar” para o atacante Vitor Roque. Com isso, o clube tenta evitar o julgamento do atleta, que o STJD marcou para a próxima segunda-feira (17/11).
A procuradoria denunciou Vitor Roque com base no Artigo 243-G do CBJD, que trata de atos discriminatórios. A denúncia ocorreu por causa de uma publicação do jogador em rede social. Após a vitória de virada sobre o São Paulo por 3 a 2, o atacante postou a imagem de um tigre (mascote do Palmeiras) mordendo o pescoço de um veado (termo pejorativo usado contra o rival). Embora o jogador tenha apagado a imagem pouco depois, a procuradoria levou o caso adiante.
Palmeiras tem pressa
A pressa do Palmeiras tem um motivo claro. O time enfrenta o Vitória na próxima quarta-feira (19/11), em partida adiantada da 37ª rodada. Caso o STJD aceite a transação disciplinar, o tribunal retira o caso da pauta. Desse modo, Vitor Roque escaparia de uma suspensão pesada e ficaria liberado para atuar contra o time baiano. Este tipo de acordo, geralmente, reverte a punição em multas ou medidas sociais, sem a suspensão por jogos.
O julgamento na segunda-feira (17/11), portanto, representa um alto risco para o clube. Uma condenação pelo artigo 243-G poderia tirar o atacante da reta final da briga pelo título. A transação disciplinar, portanto, é a principal estratégia jurídica do Palmeiras para contar com seu jogador neste momento decisivo da temporada.