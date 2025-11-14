Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras busca acordo no STJD para livrar Vitor Roque de julgamento

Clube tenta "transação disciplinar" por post homofóbico para ter o atacante na reta final do Brasileirão na quarta-feira
O Palmeiras se movimenta nos bastidores para garantir um reforço crucial na reta final do Brasileirão. O departamento jurídico do clube, afinal, contatou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O objetivo é articular um acordo de “transação disciplinar” para o atacante Vitor Roque. Com isso, o clube tenta evitar o julgamento do atleta, que o STJD marcou para a próxima segunda-feira (17/11).

A procuradoria denunciou Vitor Roque com base no Artigo 243-G do CBJD, que trata de atos discriminatórios. A denúncia ocorreu por causa de uma publicação do jogador em rede social. Após a vitória de virada sobre o São Paulo por 3 a 2, o atacante postou a imagem de um tigre (mascote do Palmeiras) mordendo o pescoço de um veado (termo pejorativo usado contra o rival). Embora o jogador tenha apagado a imagem pouco depois, a procuradoria levou o caso adiante.

Palmeiras tem pressa

A pressa do Palmeiras tem um motivo claro. O time enfrenta o Vitória na próxima quarta-feira (19/11), em partida adiantada da 37ª rodada. Caso o STJD aceite a transação disciplinar, o tribunal retira o caso da pauta. Desse modo, Vitor Roque escaparia de uma suspensão pesada e ficaria liberado para atuar contra o time baiano. Este tipo de acordo, geralmente, reverte a punição em multas ou medidas sociais, sem a suspensão por jogos.

O julgamento na segunda-feira (17/11), portanto, representa um alto risco para o clube. Uma condenação pelo artigo 243-G poderia tirar o atacante da reta final da briga pelo título. A transação disciplinar, portanto, é a principal estratégia jurídica do Palmeiras para contar com seu jogador neste momento decisivo da temporada.

Palmeiras

