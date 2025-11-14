Morre o jornalista e radialista Pedro Costa, referência do rádio carioca

Com passagens pela Rádio Globo e pela SuperRádio Tupi, comunicador deixa importante legado no jornalismo esportivo do Rio de Janeiro

Durante os anos 1990, ele apresentou o programa Panorama Esportivo ao lado de Gilson Ricardo, na Rádio Globo. Nos anos 1990 e 2000, integrou o quadro fixo do programa Mesa Redonda, transmitido pela CNT e apresentado por José Carlos Araújo nas noites de domingo.

O rádio esportivo do Rio está de luto. Morreu nesta quinta-feira (13) o jornalista e radialista Pedro Costa, conhecido por décadas de atuação na Rádio Globo e na SuperRádio Tupi.

Nos últimos anos ele comandava um quadro chamado O Bicho Vai Pegar, na SuperRádio Tupi. Ele dava voz às pessoas que necessitavam de ajuda e também cobrava das autoridades melhorias nos bairros mais carentes do Rio,

Formado em Direito, Pedro Costa assumiu também a presidência da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro (Acerj), atuando como liderança entre os profissionais do setor.

A causa da morte não foi divulgada pela família.

