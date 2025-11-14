Morre, aos 72 anos, o icônico técnico Xabier Azkargorta

A causa da morte de Azkargorta não foi revelada publicamente. Contudo, em sua última entrevista, o próprio Xabier disse que, nos últimos anos, “padecia de uma enfermidade cardíaca” que exigia “cuidado permanente de sua esposa e filho”.

O mundo do futebol está de luto nesta sexta-feira (14). Aos 72 anos, morreu o treinador espanhol técnico Xabier Azkargorta, figura de notória identificação com a América do Sul apesar de ter nascido na Espanha.

Enquanto jogador, a história de El Bigotón (O Bigodão, em tradução literal) foi encerrada antes mesmo de estrear profissionalmente. Isso porque uma lesão grave no joelho direito findou trajetória com passagens pela base dos dois principais clubes do País Basco, casos de Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Porém, mal sabia ele que o destino havia reservado uma trajetória recheada de grandes feitos ocupando o banco de reservas, na função de técnico. Primeiramente, no âmbito espanhol, onde dirigiu clubes tradicionais como Espanyol, Sevilla e Tenerife, além de passagem como coordenador técnico das categorias de base do Real Madrid.

Contrariando o mercado da época, Xabier Azkargorta e a Federação Boliviana de Futebol (FBF) surpreenderam ao fechar acordo onde o treinador fez história. Ao longo de 27 jogos, ele foi um dos responsáveis por conduzir La Verde para sua única participação na fase de grupos da Copa do Mundo até então, em 1994. Essa marca, em 2026, pode ser quebrada caso o selecionado boliviano tenha sucesso na disputa da repescagem.

Além das duas passagens na seleção da Bolívia, El Bigotón fez outros trabalhos no continente americano. Foram eles nas seleções do Chile e México, além de clubes como Bolívar, Chivas, Oriente Petrolero, Sport Boys Warnes e Atlético Palmaflor. Nessa amostra, ele conquistou o Apertura de 2014 e o Clausura de 2015, ambos com o Bolívar. O outro título que consta em sua galeria foi no ano de 1998, faturando o Campeonato Japonês pelo Yokohama Marinos.