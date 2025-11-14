Modelo que foi pivô de polêmica com Neymar dá à luz a sua segunda filha

Any Awada faz mistério sobre a identidade do pai. A influenciadora relata que teve um caso com o astro em uma festa, que ocorreu em março / Crédito: Jogada 10

A modelo Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, pivô de polêmica com Neymar em março, surpreendeu os internautas ao comunicar o nascimento de sua segunda filha, na última quarta-feira (12). Antes do parto, a influenciadora chegou a criar um mistério sobre a identidade do pai, preferiu adotar cautela e não expôs o nome na sequência. Após dar à luz à criança, a produtora de conteúdo se mostrou sorridente em registro com a criança recém-nascida. “Oi meus amores, olha como meu rosto tá inchado! A neném nasceu ontem, por que eu não tinha aparecido aqui? Recuperação, tudo o mais, mas agora já estou me recuperando mais. E é isso, me adaptando a como ela é, ela também se adaptando a mim, graças a Deus tudo certo até agora”, detalhou Any.

“Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus! Filha, você e sua irmãzinha são os maiores presentes enviados pelo meu Senhor! Que a graça te cubra, que a promessa te cubra, que a benção te cubra, que o s4ngue de J3sus te cubra, você é consagrada a Deus! Toda honra e toda glória a Deus!”, complementou. No começo de outubro, ela compartilhou com os seus seguidores pelo Instagram a constatação do exame de DNA. Assim, Awuada detalhou como foi a sensação em descobrir a identidade do pai. “Você tira sangue normal, sabe? Eles tiraram uns tubinhos de sangue e daí, desses tubinhos, eles já têm o DNA do neném”, explicou a modelo.