Modelo que foi pivô de polêmica com Neymar dá à luz a sua segunda filha

Modelo que foi pivô de polêmica com Neymar dá à luz a sua segunda filhaAny Awada faz mistério sobre a identidade do pai. A influenciadora relata que teve um caso com o astro em uma festa, que ocorreu em março
A modelo Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, pivô de polêmica com Neymar em março, surpreendeu os internautas ao comunicar o nascimento de sua segunda filha, na última quarta-feira (12). Antes do parto, a influenciadora chegou a criar um mistério sobre a identidade do pai, preferiu adotar cautela e não expôs o nome na sequência. Após dar à luz à criança, a produtora de conteúdo se mostrou sorridente em registro com a criança recém-nascida.
“Oi meus amores, olha como meu rosto tá inchado! A neném nasceu ontem, por que eu não tinha aparecido aqui? Recuperação, tudo o mais, mas agora já estou me recuperando mais. E é isso, me adaptando a como ela é, ela também se adaptando a mim, graças a Deus tudo certo até agora”, detalhou Any.
“Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus! Filha, você e sua irmãzinha são os maiores presentes enviados pelo meu Senhor! Que a graça te cubra, que a promessa te cubra, que a benção te cubra, que o s4ngue de J3sus te cubra, você é consagrada a Deus! Toda honra e toda glória a Deus!”, complementou.
No começo de outubro, ela compartilhou com os seus seguidores pelo Instagram a constatação do exame de DNA. Assim, Awuada detalhou como foi a sensação em descobrir a identidade do pai.
“Você tira sangue normal, sabe? Eles tiraram uns tubinhos de sangue e daí, desses tubinhos, eles já têm o DNA do neném”, explicou a modelo.
Polêmica com Neymar
O episódio controverso começou quando Nayara afirmou ter participado de uma festa do jogador em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, em março deste ano. A modelo, que também trabalha como acompanhante de luxo, contou à época ao SBT que foi contratada para “entreter” o camisa 10 e seus amigos.
De acordo com seu relato, os celulares das convidadas foram confiscados ao chegarem na chácara e, só no local, descobriram que Neymar estava como anfitrião. Any descreveu a festa como um ambiente com bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.
Em sua defesa, Any sustentou que apenas cumpriu seu trabalho e que não havia cometido nenhum delito. Ela confirmou que manteve relações com o jogador naquela noite e, cerca de uma semana depois, revelou publicamente que estava grávida — à época, sem revelar a identidade do pai. Posteriormente, ela ainda foi presa.