MLS muda calendário e adota modelo europeu a partir de 2027

Liga terá nova janela, pausa de inverno e apoio da Fifa em reformulação que promete marcar uma “nova era” no futebol norte-americano / Crédito: Jogada 10

A Major League Soccer (MLS) vai mudar seu calendário a partir da temporada 2027/2028 para seguir o formato das principais ligas europeias. Hoje, a competição começa no fim de fevereiro e termina no início de dezembro. Com a mudança, a liga passará a iniciar em julho e a terminar em maio, já com o campeão definido. LEIA MAIS: Com brilho de Messi, Argentina vence Angola em amistoso

O novo modelo também prevê uma pausa de inverno, entre meados de dezembro e o começo de fevereiro. A ideia é sincronizar o mercado de transferências da MLS com o de outros países, especialmente da Europa. Atualmente, a principal janela nos Estados Unidos vai de 31 de janeiro a 23 de abril, período diferente do “verão europeu”, quando acontecem as grandes movimentações internacionais. Antes da transição definitiva, a MLS fará uma temporada mais curta em 2027, entre fevereiro e maio, com 14 jogos na fase regular e, depois, os playoffs. A new calendar for a global league. Beginning in 2027, Major League Soccer will adopt a summer-to-spring season format — a historic evolution in the league’s competition calendar.

Para o comissário Don Garber, a mudança representa um marco para a liga. “Ajustar nosso calendário às principais ligas do mundo torna nossos clubes mais competitivos globalmente, melhora as oportunidades no mercado de transferências e assegura playoffs sem interrupções. É o começo de uma nova era para o futebol na América do Norte”, afirmou. A alteração também recebeu o apoio do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Ele celebrou a mudança às vésperas da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.