Mancha Verde assume planejamento e execução de emboscada que matou cruzeirense

Organizada se manifestou por meio de comunicado e terá que cumprir determinações junto à Justiça para seguir com suas atividades nos estádios / Crédito: Jogada 10

A Mancha Alviverde, conhecida como Mancha Verde, reconheceu que integrantes da torcida participaram da emboscada que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro no ano passado. A agremiação admitiu que “os fatos foram planejados, organizados e executados por membros da agremiação” e prometeu encerrar definitivamente qualquer prática semelhante.

O compromisso consta de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de Mairiporã (SP) e com o GAECO. André Guerra, presidente da organizada, assinou o documento em nome da agremiação. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o acordo não isenta de responsabilidade civil e criminal os já denunciados ou outros envolvidos que venham a ser identificados. Os processos seguem em andamento na Vara do Júri de Mairiporã. O TAC também viabiliza o retorno da torcida aos estádios, mas impõe cinco condições para continuidade. Entre elas está o pagamento de R$ 2 milhões em indenizações às vítimas da emboscada, com parcelamento ao longo de 60 meses.

Indenizações para vítimas e familiares O documento determina que a torcida pagará R$ 1 milhão aos herdeiros de José Victor Miranda, torcedor cruzeirense morto na emboscada. O acordo inclui ainda R$ 200 mil à empresa proprietária do ônibus incendiado e R$ 250 mil ao Fundo Municipal de Segurança de Mairiporã.

A quantia restante ficará destinada às demais vítimas, autorizadas a buscar reparação na Justiça. As pessoas que sofreram lesões graves ou gravíssimas podem receber até R$ 80 mil, e aquelas com ferimentos leves terão direito a até R$ 20 mil.

Os pagamentos começarão após a homologação do TAC pelo Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. O MPSP concluiu sua participação no processo com a autorização para o retorno da torcida, em aval concedido pela FPF.