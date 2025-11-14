Loud quase consegue milagre, mas Furia vence jogo épico e vai a final da Kings League

Com atuação gigantesca de Victão e decisão de Lipão, atual campeã elimina equipe de Coringa e avança à grande decisão contra o G3X

O duelo da semifinal foi elétrico desde os primeiros segundos. A Furia mostrou força logo de cara: Lipão abriu o placar após arrancar da intermediária defensiva, driblar a marcação e finalizar com categoria. A Loud respondeu com seu goleiro artilheiro, Esaú, que empatou o confronto e chegou aos sete gols na temporada.

Em uma das partidas mais emocionantes da Kings League Brasil, a Furia venceu a Loud por 7 a 6 e garantiu presença na grande final da competição. Com show de Victão, protagonista com defesas decisivas, e Lipão, autor do gol que selou a classificação, a atual campeã manteve vivo o sonho do bicampeonato. A final contra o G3X acontece logo mais, às 21h, valendo também vaga na Kings Cup America, no México.

A resposta da Furia veio no mesmo tom. Victão marcou um golaço, e logo depois Jeffinho ampliou, encerrando o escalonado em vantagem para a atual campeã. No pênalti do presidente, Cris Guedes converteu, aumentando ainda mais a diferença, fazendo 4 a 1 A Loud tentou diminuir com Tota, após ativar sua primeira carta secreta, mas Titon voltou a balançar as redes, colocando o placar em 5 a 2. Antes do intervalo, Esaú fez uma defesa espetacular no gol duplo, evitando que a desvantagem fosse ainda maior.

Victão fecha o gol e deixa Furia perto da final da Kings League

O dado determinou o início do 3×3 na segunda etapa, mas o período foi de poucas emoções. No retorno ao 7×7, o confronto ficou travado, com forte marcação dos dois lados. Aos 32 minutos, Coringa acionou o pênalti do presidente, mas parou em Victão, que começou a se tornar o grande nome da noite. Na sequência, Lipão converteu seu shootout, ampliando a vantagem da Furia. Desesperada pela reação, a Loud utilizou sua carta Joker, mas Tota desperdiçou o pênalti, novamente barrado por Victão, que viveu atuação de gala.

Loud ensaia milagre, mas Lipão decide

No Matchball, a Loud foi para o tudo ou nada. E quase escreveu um verdadeiro milagre. Tota converteu um pênalti, diminuindo a diferença, e Viana marcou duas vezes em sequência, inflamando a torcida e colocando fogo no clássico. Em estado de graça, Viana completou seu hat-trick no descalonado, empatando a partida em 6 a 6 e deixando a Loud a um gol da virada histórica.

Mas, como em tantas outras noites de Kings League, Lipão decidiu. O camisa 10 recebeu, partiu para cima e marcou o gol que classificou a Furia, reafirmando porque foi eleito o melhor jogador do mundo da modalidade.