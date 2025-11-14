LaLiga convoca tetracampeão Mauro Silva para evento em São Paulo

Ídolo do La Coruña e da Seleção Brasileira participará de bate-papo sobre sua carreira no futebol espanhol no dia 21 de novembro

A iniciativa faz parte de um esforço da LaLiga para se aproximar ainda mais do público brasileiro. Marc Tarradas, diretor da entidade para a América Latina, explicou a escolha do convidado de honra:

A LaLiga, entidade que organiza o campeonato espanhol, anunciou um evento especial no Brasil. A liga trará o tetracampeão mundial Mauro Silva para um bate-papo com fãs de futebol. O encontro, aliás, ocorre no próximo dia 21 de novembro, às 19h, no Espaço Iberia, em São Paulo. O ídolo do Deportivo La Coruña e da Seleção Brasileira falará sobre sua trajetória no futebol espanhol. Além disso, ele debaterá o papel da LaLiga na transformação do esporte nas últimas décadas.

“Mauro é um dos grandes embaixadores dessa relação entre Brasil e Espanha.”

O diretor, inclusive, destacou que a carreira do brasileiro “reflete com autenticidade os valores de dedicação, respeito e paixão pelo futebol que a LaLiga promove em todo o mundo”.

LaLiga possui diversas ações sociais

A LaLiga, afinal, se define como o maior ecossistema de futebol do mundo. A associação esportiva privada organiza as duas principais divisões nacionais. Elas incluem os 20 clubes da LaLiga EA Sports e os 22 da LaLiga Hypermotion. Com sede em Madri, a entidade possui a maior rede internacional entre ligas esportivas, com presença em 35 países. A associação também realiza diversas ações sociais através de sua fundação, incluindo a LaLiga Genuine, uma competição para jogadores com deficiência intelectual.

O evento com Mauro Silva, portanto, busca reforçar os pilares da liga espanhola: paixão, técnica e respeito à história. O bate-papo com o ídolo brasileiro será aberto ao público. Os interessados, aliás, podem realizar a inscrição gratuitamente através do site oficial do Espaço Iberia. A conversa promete emocionar os fãs de futebol e relembrar a trajetória de um dos maiores volantes que atuaram na Espanha.