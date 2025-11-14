Justiça rejeita queixa-crime de Leila Pereira contra Dudu

Juiz classifica xingamento como "desabafo de raiva" em "debate digital" e entende que houve provocação mútua

A polêmica começou após Dudu rebater declarações de Leila Pereira em suas redes sociais. Na ocasião, o atacante publicou um texto forte.

A Justiça de Minas Gerais rejeitou a queixa-crime por difamação que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, moveu contra Dudu, atacante do Atlético. O juiz Luís Augusto Barreto Fonseca, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, publicou a decisão nesta sexta-feira (14/11). O magistrado, portanto, entendeu que a postagem do jogador não configurou um ataque substantivo à honra da dirigente.

“O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”, escreveu o jogador.

Por causa disso, a presidente do Palmeiras entrou com a ação por difamação, alegando que a sigla era um ataque à sua dignidade.

Leila Pereira venceu ação no STJD

Na sentença, no entanto, o juiz Luís Augusto Barreto Fonseca classificou o episódio como “mútua provocação”. O magistrado analisou especificamente a sigla “VTNC”. Embora tenha reconhecido a expressão como “chula e vulgar”, ele argumentou que, “no contexto do debate digital, revela-se um mero desabafo de raiva ou desprezo”. Portanto, segundo o juiz, o xingamento foi “desprovido de conteúdo substantivo que ataque a dignidade ou o decoro da pessoa”.

A decisão judicial, inclusive, teve outro desdobramento. O juiz também negou o pedido da União Brasileira de Mulheres (UBM) para ser admitida como interessada no processo. O magistrado argumentou que “não consta nas declarações… qualquer indicativo de menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.