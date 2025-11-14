Jornal português detona Cristiano Ronaldo após expulsão: “Devia ter vergonha”

Diário "A Bola" critica capitão por cotovelada na Irlanda e classifica reação do jogador como "pantominice" / Crédito: Jogada 10

A expulsão inédita de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa ainda gera duras críticas. Nesta sexta-feira (14/11), o tradicional jornal português “A Bola” publicou um artigo detonando o capitão. A fúria da imprensa, aliás, se deve à derrota de Portugal por 2 a 0 para a Irlanda, na quinta-feira (13/11). O resultado, inclusive, impediu a classificação antecipada da seleção para a Copa do Mundo de 2026. No artigo, o jornalista Hugo Vasconcelos não poupou palavras:

“Cristiano Ronaldo devia ter vergonha. Perdeu a cabeça, acontece. Mas tendo 40 anos, e tendo sido ele a criar o clima que viveu, estranha-se que aconteça”. A maior crítica, contudo, foi sobre a reação do jogador após o lance. “E o pior foi a pantominice toda entre a cotovelada e sair”, completou o colunista. Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por sua seleção O lance capital do jogo ocorreu quando CR7 deu uma cotovelada em um defensor irlandês. O árbitro, então, aplicou o cartão vermelho direto. Esta, portanto, foi a primeira vez em sua longa carreira que o astro recebeu uma expulsão enquanto defendia a seleção portuguesa.