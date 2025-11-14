Jornal português detona Cristiano Ronaldo após expulsão: “Devia ter vergonha”Diário "A Bola" critica capitão por cotovelada na Irlanda e classifica reação do jogador como "pantominice"
A expulsão inédita de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa ainda gera duras críticas. Nesta sexta-feira (14/11), o tradicional jornal português “A Bola” publicou um artigo detonando o capitão. A fúria da imprensa, aliás, se deve à derrota de Portugal por 2 a 0 para a Irlanda, na quinta-feira (13/11). O resultado, inclusive, impediu a classificação antecipada da seleção para a Copa do Mundo de 2026.
No artigo, o jornalista Hugo Vasconcelos não poupou palavras:
“Cristiano Ronaldo devia ter vergonha. Perdeu a cabeça, acontece. Mas tendo 40 anos, e tendo sido ele a criar o clima que viveu, estranha-se que aconteça”.
A maior crítica, contudo, foi sobre a reação do jogador após o lance.
“E o pior foi a pantominice toda entre a cotovelada e sair”, completou o colunista.
Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por sua seleção
O lance capital do jogo ocorreu quando CR7 deu uma cotovelada em um defensor irlandês. O árbitro, então, aplicou o cartão vermelho direto. Esta, portanto, foi a primeira vez em sua longa carreira que o astro recebeu uma expulsão enquanto defendia a seleção portuguesa.
A derrota complica Portugal nas Eliminatórias. O time desperdiçou a chance de carimbar o passaporte para o Mundial de forma antecipada. Agora, a seleção precisará buscar a classificação nas rodadas seguintes.
A atitude do capitão ainda pode prejudicá-lo na Copa. Isso porque Cristiano Ronaldo pode ser suspenso por mais de duas partidas e terá de cumprir a punição nos primeiros jogos de Portugal no Mundial.